Rà soát, xử lý quỹ đất sau thu hồi tại TP Huế

Ngày 17-9, Phó Chủ tịch UBND TP Huế Hà Văn Tuấn cùng đại diện các sở, ban, ngành và đơn vị liên quan kiểm tra thực địa công tác quản lý, sử dụng quỹ đất và xử lý tài sản trên đất tại các khu đất sau khi Nhà nước thu hồi ở các phường Thuận Hóa, Phú Xuân và Vỹ Dạ.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Hà Văn Tuấn cùng đoàn công tác kiểm tra thực địa liên quan đến công tác quản lý, sử dụng quỹ đất.

Đoàn đã kiểm tra khu đất số 23 đường Hà Nội, số 73 đường Nguyễn Huệ và khu đất tại đường Trần Thái Tông (phường Thuận Hóa); khu đất số 57 Bà Triệu và số 252 đường Nguyễn Sinh Cung (phường Vỹ Dạ); khu đất số 261 đường Phan Đăng Lưu và Dự án Trung tâm Thương mại An Hòa (phường Phú Xuân).

Tại các khu đất, đoàn công tác khảo sát hiện trạng quản lý, sử dụng đất và tài sản trên đất, đồng thời nghe các cơ quan, đơn vị báo cáo quá trình quản lý, xử lý và những khó khăn, vướng mắc của từng trường hợp.

Qua kiểm tra, một số khu đất còn vướng về hồ sơ pháp lý, nguồn gốc đất, hiện trạng tài sản trên đất, thủ tục xử lý tài sản và sự phối hợp giữa các cơ quan. Một số dự án, khu đất chưa được khai thác, sử dụng hiệu quả.

Phó Chủ tịch UBND TP Huế Hà Văn Tuấn yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương và đơn vị liên quan khẩn trương rà soát hồ sơ pháp lý, nguồn gốc, hiện trạng và quá trình quản lý, sử dụng từng khu đất; làm rõ tồn tại, nguyên nhân và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị để đề xuất phương án xử lý cụ thể, đúng quy định.

Đối với các khu đất, dự án chậm triển khai, cơ quan chuyên môn phải đánh giá đầy đủ, làm rõ nguyên nhân và tham mưu giải pháp xử lý phù hợp. Những khu đất đủ điều kiện khai thác, đấu giá quyền sử dụng đất cần được hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để sớm đưa vào sử dụng, tạo nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Ông Hà Văn Tuấn yêu cầu việc xử lý đất và tài sản trên đất sau thu hồi phải được thực hiện khẩn trương, không để kéo dài, bỏ trống hoặc sử dụng kém hiệu quả. Các cơ quan, đơn vị phải chủ động phối hợp, không đùn đẩy trách nhiệm; những nội dung vượt thẩm quyền phải kịp thời báo cáo UBND TP Huế xem xét, chỉ đạo.

Các cơ quan chuyên môn được giao tiếp tục rà soát, phân loại từng khu đất, xác định phương án xử lý, đồng thời theo dõi, đôn đốc tiến độ để bảo đảm các nội dung sau kiểm tra được triển khai thực chất, có thời hạn và kết quả cụ thể.