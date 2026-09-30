Rà soát, xử lý dứt điểm 71 dự án đầu tư công đang chậm tiến độ

Theo Báo cáo số 9737/UBND-XD của UBND tỉnh, hiện có 21 dự án do các sở, ban, ngành cấp tỉnh làm chủ đầu tư và 50 dự án thuộc UBND cấp xã, phường đang chậm tiến độ.

Nhiều dự án chậm tiến độ do vướng "nút thắt" giải phóng mặt bằng.

Qua rà soát, "điểm nghẽn" khiến các công trường ngưng trệ chính là công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đang phải đối mặt với hàng loạt vướng mắc như: sai lệch bản đồ địa chính, tình trạng lấn chiếm đất đai kéo dài, người dân chưa đồng thuận về quỹ đất tái định cư và đơn giá bồi thường.

Đặc biệt, một số dự án áp dụng cơ chế "Nhân dân tự nguyện hiến đất", gặp khó khăn khi tuyến đường đi qua diện tích đất trồng lúa, đồi quế có giá trị sinh kế cao của đồng bào. Sự biến động giá vật liệu xây dựng (tăng từ 20 đến 30%), cùng năng lực thi công yếu kém của một số nhà thầu và hậu quả nặng nề từ thiên tai, bão lũ cũng là nguyên nhân khiến một số công trình đình trệ.

Thiếu nguyên liệu cũng là nguyên nhân khiến các công trình giao thông bị chậm tiến độ.

Nhằm siết chặt kỷ cương, UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị gắn chặt trách nhiệm của người đứng đầu trong quá trình tháo gỡ. Các chủ đầu tư phải khẩn trương phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã xây dựng kế hoạch giải phóng mặt bằng chi tiết, định rõ mốc thời gian hoàn thành cho từng khâu: từ đo đạc, kiểm đếm đến chi trả tiền và bàn giao mặt bằng sạch.

Đối với các dự án đã hết thời gian thực hiện, chủ đầu tư cần khẩn trương rà soát hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh. Đặc biệt, đối với các nhà thầu thi công cầm chừng, vi phạm tiến độ kéo dài, cơ quan chức năng kiên quyết xử lý theo đúng quy định của hợp đồng, tránh gây lãng phí nguồn lực.

Thi công kiên cố hoá đường giao thông nông thôn tại xã Đông Cuông.

UBND tỉnh cũng yêu cầu chủ đầu tư đôn đốc nhà thầu tập trung tối đa máy móc, nhân lực để thi công cuốn chiếu; kịp thời nghiệm thu và thanh toán ngay khi có khối lượng hoàn thành, bảo đảm đạt chỉ tiêu giải ngân kế hoạch vốn năm 2026.