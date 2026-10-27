Rà soát, xử lý các trường hợp sai lệch mã hồ sơ trong đào tạo lái xe

Theo đó, đối với trường hợp mã số quản lý học viên, mã khóa học trong báo cáo đăng ký khóa học gửi Sở Xây dựng đúng nhưng mã số quản lý học viên, mã khóa học trong dữ liệu quản lý đào tạo lái xe qua thiết bị giám sát thời gian và quãng đường thực hành (DAT) bị sai, Sở Xây dựng phối hợp với các cơ sở đào tạo lái xe rà soát, thống kê, tổng hợp danh sách học viên, nội dung dữ liệu truyền sai và nội dung đề nghị điều chỉnh theo mẫu và gửi về Cục Đường bộ Việt Nam, qua Phòng Quản lý Vận tải.

Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu rà soát, xử lý trường hợp sai lệch mã hồ sơ trong đào tạo lái xe

Trên cơ sở danh sách tổng hợp, Cục Đường bộ Việt Nam sẽ chuyển Công ty ETC hỗ trợ điều chỉnh mã số truyền dữ liệu DAT cho phù hợp với mã số đã gửi Sở Xây dựng. Việc điều chỉnh không làm thay đổi các thông tin khác trên hệ thống, gồm thông tin khóa học, thông tin cá nhân của học viên và thông tin về thời gian, quãng đường học thực hành lái xe thực tế.

Đối với trường hợp mã số gửi Sở Xây dựng và mã số truyền dữ liệu DAT đều sai, Cục Đường bộ Việt Nam đề nghị Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố chỉ đạo cơ sở đào tạo lái xe kiểm tra, rà soát, đối chiếu dữ liệu học viên học lái xe được lưu trên hệ thống. Các cơ sở đào tạo chịu trách nhiệm xác nhận những trường hợp học viên đã học đủ các nội dung đào tạo theo quy định và cấp giấy xác nhận hoàn thành khóa đào tạo lái xe.

Đồng thời, Sở Xây dựng phối hợp với cơ sở đào tạo lái xe kiểm tra, rà soát, đối chiếu dữ liệu để đánh giá kết quả quá trình học thực hành lái xe trên đường của những học viên đã được cấp giấy xác nhận hoàn thành khóa đào tạo. Đối với học viên không đáp ứng quy định về thời gian, quãng đường học thực hành lái xe, Sở Xây dựng thông báo cho cơ sở đào tạo để tổ chức đào tạo bổ sung.

Cục Đường bộ Việt Nam lưu ý, giấy xác nhận hoàn thành khóa đào tạo đối với trường hợp học viên có cả mã số gửi Sở Xây dựng và mã số truyền dữ liệu DAT sai sẽ không được đồng bộ lên hệ thống phần mềm quản lý, giám sát đào tạo lái xe của Cục.