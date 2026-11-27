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Đây là cơ sở quan trọng để tổ chức thi hành hiệu quả Luật Hộ tịch năm 2026 từ ngày 1/3/2027, góp phần đơn giản hóa thủ tục, giảm giấy tờ cho người dân, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về hộ tịch trong giai đoạn mới.

Rà soát 7.130 văn bản, xác định 14 văn bản cần xử lý

Thực hiện nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 941/QĐ-TTg ngày 26/5/2026 về Kế hoạch triển khai thi hành Luật Hộ tịch, Bộ Tư pháp đã chủ trì, phối hợp các bộ, cơ quan ngang bộ và cơ quan Trung ương tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý có nội dung liên quan Luật Hộ tịch năm 2026.

Theo báo cáo của Bộ Tư pháp về tổng hợp kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật có nội dung liên quan Luật Hộ tịch, tính đến ngày 13/11, có 15/18 bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan Trung ương gửi báo cáo kết quả rà soát hoặc văn bản cho ý kiến đối với dự thảo Báo cáo tổng hợp do Bộ Tư pháp xây dựng.

Tổng số văn bản được rà soát là 7.130 văn bản do các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan Trung ương có liên quan ban hành. Qua rà soát, có 14 văn bản quy phạm pháp luật cần xử lý để bảo đảm phù hợp, thống nhất với Luật Hộ tịch năm 2026, thuộc phạm vi lĩnh vực quản lý của 4 bộ.

Cụ thể, trong số các văn bản đang có hiệu lực được rà soát, có 411 văn bản có nội dung liên quan Luật Hộ tịch năm 2026. Trong đó, 347 văn bản có quy định đề cập đến thông tin khai sinh; 51 văn bản có nội dung yêu cầu hoặc dẫn đến yêu cầu cung cấp giấy tờ hộ tịch trong thành phần hồ sơ khi thực hiện thủ tục, bao gồm cả thủ tục hành chính và các thủ tục nội bộ tại trường học, ngân hàng, doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, có 92 văn bản có quy định về xây dựng, kết nối, khai thác, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ sở dữ liệu; 17 văn bản có nội dung mâu thuẫn, chồng chéo, chưa phù hợp, chưa thống nhất với quy định của Luật Hộ tịch năm 2026 cần xử lý hoặc xem xét xử lý.

Qua rà soát, Bộ Tư pháp xác định 23 nội dung quy định mâu thuẫn, chồng chéo, chưa phù hợp, chưa thống nhất tại 14 văn bản. Trong đó, Bộ Tài chính có 2 thông tư; Bộ Ngoại giao có 1 thông tư; Bộ Y tế có 1 nghị định, 3 thông tư; Bộ Tư pháp có 2 nghị định, 5 thông tư.

Kết quả rà soát cho thấy, các nội dung cần xử lý tập trung vào những vấn đề có liên quan trực tiếp đến yêu cầu bảo đảm thống nhất thông tin hộ tịch, thẩm quyền đăng ký hộ tịch, thành phần hồ sơ thực hiện thủ tục và việc kết nối, khai thác, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu hộ tịch với các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành.

Bảo đảm thống nhất thông tin

Trên cơ sở kết quả rà soát, Bộ Tư pháp đã phân tích, đánh giá từng nhóm văn bản, xác định hướng xử lý phù hợp với quy định của pháp luật và yêu cầu quản lý của từng ngành, lĩnh vực.

Đối với các văn bản có nội dung mâu thuẫn, chồng chéo, chưa phù hợp, chưa thống nhất với Luật Hộ tịch năm 2026, thời gian và lộ trình xử lý được tổng hợp trên cơ sở đề xuất của các bộ, cơ quan ngang bộ và kết quả tổng rà soát văn bản quy phạm pháp luật đang được triển khai. Về cơ bản, lộ trình xử lý được xác định bảo đảm phù hợp với thời điểm Luật Hộ tịch năm 2026 có hiệu lực thi hành (từ ngày 1/3/2027).

Theo Bộ Tư pháp, yêu cầu bảo đảm thông tin trong các hồ sơ, giấy tờ, cơ sở dữ liệu phù hợp với thông tin khai sinh có thể được thực hiện thông qua việc áp dụng khoản 2 Điều 9 Luật Hộ tịch năm 2026 trong quá trình tổ chức thi hành, không nhất thiết phải sửa đổi, bổ sung từng văn bản để nhắc lại yêu cầu này. Do đó, các bộ, ngành cần tăng cường tuyên truyền, quán triệt, hướng dẫn việc sử dụng thông tin khai sinh làm cơ sở đối chiếu, bảo đảm sự thống nhất của thông tin trong hồ sơ, giấy tờ và dữ liệu quản lý. Khi phát hiện thông tin sai lệch, cần kiểm tra, xác định nội dung chưa phù hợp và phối hợp xử lý theo thẩm quyền.

Để triển khai các nhiệm vụ trong thời gian tới, Bộ Tư pháp kiến nghị các cơ quan chủ động đề xuất xây dựng, ban hành theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ những văn bản thuộc lĩnh vực quản lý có nội dung cần xử lý, bảo đảm phù hợp với Luật Hộ tịch năm 2026; đồng thời tiếp tục rà soát văn bản thuộc phạm vi quản lý nhà nước, kịp thời phát hiện, xử lý hoặc kiến nghị xử lý những quy định có liên quan hộ tịch, đăng ký hộ tịch.