Rà soát, xây dựng dữ liệu và phát triển công dân số thực chất

Đây là đợt cao điểm nhằm tạo chuyển biến rõ nét về chất lượng dữ liệu, hạ tầng số, dịch vụ công và việc sử dụng các tiện ích số phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng phát biểu tại Lễ phát động. Ảnh: Văn Sĩ /TTXVN.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng cho biết thời gian qua, tỉnh tập trung triển khai quyết liệt các nhiệm vụ về chuyển đổi số, Đề án 06, xây dựng và làm sạch dữ liệu, cung cấp dịch vụ công trực tuyến và phát triển công dân số. Hạ tầng số, dữ liệu số và các nền tảng phục vụ người dân, doanh nghiệp từng bước được hình thành, hoàn thiện; việc khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, định danh và xác thực điện tử ngày càng được mở rộng. Nhiều cơ sở dữ liệu chuyên ngành trong các lĩnh vực đất đai, tư pháp, y tế, giáo dục, cán bộ, công chức, viên chức… đang được rà soát, làm sạch, chuẩn hóa, kết nối phục vụ công tác quản lý nhà nước và giải quyết thủ tục hành chính. Tỉnh cũng tiếp tục mở rộng tích hợp giấy tờ, thông tin và các tiện ích trên VNeID, hướng đến xây dựng công dân số thực chất.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu người đứng đầu các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu trực tiếp chỉ đạo rà soát các cơ sở dữ liệu thuộc phạm vi quản lý; dữ liệu thiếu phải được bổ sung, dữ liệu sai phải được làm sạch, dữ liệu chưa thống nhất phải được đối soát, dữ liệu đủ điều kiện phải được kết nối, chia sẻ và khai thác. Các đơn vị đồng thời phải tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn về hệ thống thông tin, hạ tầng kỹ thuật, đường truyền, thiết bị và khả năng kết nối, chia sẻ dữ liệu, nhất là tại cấp xã; xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm và thời gian xử lý.

Ngay sau lễ phát động, các cơ quan, đơn vị, địa phương bắt tay ngay vào thực hiện, không chờ đợi, không hình thức, không đùn đẩy trách nhiệm; tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trong 45 ngày, tạo chuyển biến rõ nét về chất lượng dữ liệu và hiệu quả chuyển đổi số nhằm góp phần nâng cao chất lượng dữ liệu, tăng cường kết nối, chia sẻ, khai thác dữ liệu phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, cải cách thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công; đồng thời đưa các nền tảng, tiện ích số đến gần hơn với người dân, doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh lễ phát động. Ảnh: Văn Sĩ/TTXVN

Thiếu tướng Nguyễn Văn Hận, Giám đốc Công an tỉnh An Giang khẳng định, Công an tỉnh phát huy vai trò Cơ quan thường trực, chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành và địa phương triển khai quyết liệt các nhiệm vụ của cao điểm; tập trung lực lượng, phương tiện, bám sát từng chỉ tiêu, từng địa bàn, bảo đảm tiến độ và chất lượng công việc; đồng thời yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục bám địa bàn, bám dân, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền cơ sở và các ngành chức năng trong rà soát, làm sạch, xây dựng dữ liệu; cấp căn cước, đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử và hướng dẫn người dân sử dụng các tiện ích trên VNeID.

Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương thường xuyên cập nhật tiến độ, đánh giá kết quả từng nhiệm vụ, không để công việc dồn vào cuối đợt cao điểm; kịp thời báo cáo khó khăn, vướng mắc phát sinh để được hướng dẫn, tháo gỡ. Công an tỉnh với vai trò Cơ quan thường trực sẽ tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc, phối hợp các cơ quan liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo xử lý những nhiệm vụ còn chậm, bảo đảm cao điểm 45 ngày đạt hiệu quả thực chất.