Rà soát, xác minh về chất lượng thực phẩm khâu nhục đóng hộp

Đội QLTT số 7 kiểm tra cơ sở sản xuất khâu nhục trên địa bàn

Đội QLTT số 7 (Chi cục QLTT tỉnh Lạng Sơn) vừa rà soát, xác minh 02 cơ sở sản xuất kinh doanh mặt hàng thực phẩm khâu nhục đóng hộp trên địa bàn xã Thất Khê và xã Tràng Định.

Tại buổi làm việc, chủ cơ sở đã chứng minh quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh và chỉ rõ sự khác biệt của sản phẩm thực phẩm khâu nhục sản xuất tại địa bàn và sản phẩm được phản ánh trên mạng xã hội Facebook, cách nhận biết và truy xuất nguồn gốc xuất xứ, đối chiếu nhãn hàng hóa, dấu hiệu nhận diện thương hiệu, logo, kiểu dáng bao bì, nội dung thông tin quảng cáo và bài đăng bán hàng giao dịch thực tế của cơ sở trên nền tảng mạng xã hội.

Theo Chi cục QLTT tỉnh Lạng Sơn, hoạt động sản xuất, kinh doanh của các cơ sở được kiểm tra có chứng cứ khách quan; Không phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật; không có tình trạng như trên mạng phản ánh.

Đội QLTT số 7 đã thực hiện tuyên truyền pháp luật thương mại, ký cam kết về an toàn thực phẩm.

Trước đó, người tiêu dùng tại Hà Nội tá hỏa khi đặt mua đặc sản thịt khâu nhục (Thất Khê, Lạng Sơn) trên mạng nhưng nhận hàng mới biết hàng được sản xuất tại Hà Nội. Hộp in nhãn mác khâu nhục nhưng bên trong là… xương chân giò và bì lợn.