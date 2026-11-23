Phó Chủ tịch HĐND thành phố Trần Xuân Vinh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: TRỌNG HUY

Theo báo cáo của Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố, tổng kế hoạch vốn năm 2026 sau điều chỉnh, bổ sung là 1.792 tỷ đồng.

Tính đến ngày 23/11, tổng giá trị giải ngân thực tế đạt 1.601 tỷ đồng, bằng 96% và đạt 89,29% so với kế hoạch vốn sau điều chỉnh, bổ sung. Trong danh mục quản lý giai đoạn 2026 - 2030, ban quản lý hiện được giao theo dõi 94 dự án và 5 đồ án quy hoạch. Trong đó, 50 dự án đã khởi công và triển khai thi công.

Nhiều công trình trọng điểm quy mô lớn đã hoàn thành quyết toán hoặc bàn giao đưa vào khai thác như: Bến cảng Liên Chiểu - Phần cơ sở hạ tầng dùng chung (3.426 tỷ đồng), Đường ven biển nối cảng Liên Chiểu (1.203 tỷ đồng), Dự án Phát triển bền vững thành phố Đà Nẵng (6.152 tỷ đồng), Dự án Công nghệ cao (4.634 tỷ đồng) và Hệ thống thu gom nước thải riêng và cống chuyển nước mưa về sông Hàn (1.340 tỷ đồng).

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: TRỌNG HUY

Ngoài ra, có 9 dự án đã được phê duyệt và chuẩn bị khởi công, gồm 2 dự án không vướng mắc đang hoàn thiện đấu thầu và 7 dự án đang gấp rút hoàn thiện thủ tục khởi công; có 10 dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư, đang triển khai các thủ tục thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư.

Bên cạnh đó, 20 dự án đang lập chủ trương đầu tư, gồm nhiều công trình hạ tầng lớn như: Đường nối tốc độ cao Đà Nẵng - Chu Lai giai đoạn 1 (29.000 tỷ đồng), Đường Nguyễn Sinh Sắc nối dài (9.400 tỷ đồng) và Cầu mới qua sông Hàn tại đường Đống Đa (2.300 tỷ đồng).

Đối với 5 đồ án quy hoạch, ban quản lý đã hoàn thành quyết toán 3 đồ án phân khu và đang lập nhiệm vụ quy hoạch đối với Quy hoạch cao độ nền, thoát nước và Quy hoạch không gian ngầm đô thị.

Lãnh đạo HĐND thành phố kiểm tra dự án cầu Nguyễn Duy Hiệu. Ảnh: TRỌNG HUY

Mặc dù tỷ lệ giải ngân chung đạt cao, tiến độ thi công tại một số công trình trọng điểm vẫn gặp nhiều khó khăn trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và di dời mồ mả. Hiện có 8 dự án đang thi công và 7 dự án chuẩn bị khởi công gặp vướng mắc về mặt bằng.

Cụ thể, Dự án Tuyến thoát nước chính từ hạ lưu kênh thoát nước Khu công nghệ cao về kênh thoát lũ xã Hòa Liên (cũ) có tổng mức đầu tư 1.143 tỷ đồng, mới thi công đạt 26% khối lượng do vướng 253 hồ sơ đền bù.

Dự án Tuyến đường kết nối đường vành đai phía Tây đến cao tốc La Sơn - Túy Loan (1.654 tỷ đồng) thi công đạt 40% khối lượng, còn vướng 32 hồ sơ giải phóng mặt bằng và thủ tục chi trả di dời hạ tầng viễn thông. Các khu tái định cư phục vụ giải tỏa khu công nghiệp cũng gặp vướng mắc về hồ sơ nhà trên đất nông nghiệp và mồ mả chưa di dời.

Để hoàn thành mục tiêu, ban quản lý kiến nghị UBND thành phố chỉ đạo các địa phương và Trung tâm Phát triển quỹ đất tập trung tháo gỡ dứt điểm vướng mắc giải phóng mặt bằng vào cuối năm 2026 và đầu năm 2027.

Đồng thời, đơn vị đăng ký nhu cầu vốn dự kiến năm 2027 là 7.400 tỷ đồng (vốn Trung ương 1.000 tỷ đồng, vốn địa phương 6.400 tỷ đồng) và giai đoạn 2028 - 2030 là 27.500 tỷ đồng để tập trung nguồn lực phát triển hạ tầng thành phố.

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật Đà Nẵng, kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 được giao là 3.368,8 tỷ đồng; kế hoạch vốn năm 2025 kéo dài sang năm 2026 là 782 tỷ đồng.

Tính đến ngày 20/11, kết quả giải ngân kế hoạch vốn năm 2026 đạt 2.633/3.368 tỷ đồng, bằng 78,2% kế hoạch vốn được giao. Từ đầu năm đến nay, đơn vị khởi công 19 công trình với tổng mức đầu tư 2.745 tỷ đồng; dự kiến từ nay đến cuối năm 2026 tiếp tục khởi công 14 công trình với tổng mức đầu tư 1.982 tỷ đồng.

Trong năm, ban quản lý phối hợp, đôn đốc nhà thầu triển khai thi công 98 công trình với tổng giá trị khối lượng thực hiện 3.150 tỷ đồng; hiện có 25 công trình chậm tiến độ so với hợp đồng và quyết định đầu tư. Dự kiến năm 2027, đơn vị sẽ khởi công mới 52 dự án.

Ban quản lý kiến nghị UBND thành phố chỉ đạo các sở, ngành góp ý, thẩm định hồ sơ chủ trương đầu tư, quy hoạch, đất đai, môi trường, phòng cháy, chữa cháy đúng thời hạn quy định; đề nghị Sở Xây dựng có giải pháp bình ổn giá vật liệu và hướng dẫn xử lý các hợp đồng đơn giá cố định, trọn gói chịu ảnh hưởng bởi biến động giá.

Đối với Trung tâm Phát triển quỹ đất và hội đồng giải phóng mặt bằng các xã, phường, cần đẩy nhanh công tác giải tỏa, giải phóng mặt bằng theo kế hoạch của UBND thành phố; tăng cường tiếp dân, xử lý kịp thời vướng mắc và cưỡng chế đối với các trường hợp đã được giải quyết đúng quy định nhưng không bàn giao mặt bằng.

Công trình trường phổ thông nội trú liên cấp tại xã biên giới La Dêê. Ảnh: TRỌNG HUY

Phát biểu chỉ đạo, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Trần Xuân Vinh đề nghị các ban quản lý dự án phân tích, làm rõ nguyên nhân dẫn đến tình trạng chậm tiến độ các công trình, dự án, ảnh hưởng đến khả năng hoàn thành kế hoạch đầu tư công năm 2026.

Trong đó, đánh giá những bất cập phát sinh từ cơ chế phân cấp, phân quyền; năng lực tổ chức thi công của nhà thầu; tình trạng thiếu hụt nguồn cung và biến động giá vật liệu xây dựng. Đây là những yếu tố gây khó khăn cho doanh nghiệp xây lắp, khiến một số nhà thầu không đủ khả năng duy trì thi công, phải ngừng hoạt động hoặc kéo dài thời gian thực hiện dự án.

Phó Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị các ban quản lý dự án rà soát tính cấp thiết, khả năng cân đối nguồn lực và hiệu quả đầu tư của từng dự án; nghiên cứu điều chỉnh danh mục, giãn tiến độ đối với những dự án chưa thực sự cấp bách.

Đồng thời, chủ động đề xuất giải pháp huy động, bổ sung các nguồn lực tài chính phù hợp, bảo đảm sử dụng vốn đầu tư công hiệu quả, không tạo áp lực quá lớn đối với cân đối ngân sách thành phố.