Đồng chí Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc - Ảnh: T.Đ

Tại buổi làm việc, đại diện Công an tỉnh - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 57 tỉnh đã báo cáo kết quả rà soát, lựa chọn sản phẩm KHCN, ĐMST và công nghệ chiến lược trọng tâm năm 2026, 2027. Trong quá trình chuẩn bị hồ sơ, Cơ quan Thường trực đã phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ về các tiêu chí lựa chọn, kết quả cần đạt được trong từng năm và các mốc theo dõi thực hiện.

Đồng chí Hoàng Xuân Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc - Ảnh: T.Đ

Đối với năm 2026, Cơ quan Thường trực đề xuất đăng ký 1 sản phẩm có đầu ra kinh tế ngay trong năm và 1 nhiệm vụ công nghệ chiến lược triển khai theo lộ trình nhiều năm.

Quang cảnh buổi làm việc - Ảnh: T.Đ

Đối với năm 2027, thực hiện yêu cầu lựa chọn từ 2-3 sản phẩm trọng tâm theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 57 Trung ương, Cơ quan Thường trực đã trao đổi, đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục rà soát, hoàn thiện ba hướng sản phẩm, nhiệm vụ trong hồ sơ.

Đại diện Công an tỉnh báo cáo kết quả rà soát, lựa chọn sản phẩm khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và công nghệ chiến lược trọng tâm năm 2026 và 2027- Ảnh: T.Đ

Sau khi nghe lãnh đạo các sở, ngành liên quan báo cáo, đồng chí Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh đã cho ý kiến về định hướng lựa chọn các sản phẩm KHCN, ĐMST và công nghệ chiến lược trọng tâm trong năm 2026, 2027.

Đồng thời đề nghị các sở, ngành liên quan rà soát kỹ danh mục sản phẩm dự kiến đăng ký, bảo đảm đáp ứng các tiêu chí lựa chọn và khả năng thúc đẩy thương mại hóa sản phẩm. Việc lựa chọn các sản phẩm, nhiệm vụ trọng tâm phải xác định rõ đầu ra, lộ trình, nguồn lực và trách nhiệm của từng đơn vị, qua đó thúc đẩy ứng dụng KHCN, ĐMST gắn với phát triển sản xuất, nâng cao giá trị các sản phẩm có tiềm năng và lợi thế của tỉnh.