Rà soát vị trí việc làm, xác định nhu cầu biên chế sát thực tiễn

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm việc với các sở, ngành, địa phương về triển khai rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm và xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027-2031.

Chủ động triển khai, thống nhất dữ liệu

Thực hiện Kết luận số 107-KL/TW ngày 17/10/2026 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 07-HD/BTCTW ngày 19/10/2026 của Ban Tổ chức Trung ương về rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế trong hệ thống chính trị, tỉnh Sơn La đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương triển khai, phân công rõ trách nhiệm, bảo đảm tiến độ và chất lượng.

Được giao làm đầu mối triển khai đối với khối UBND cấp tỉnh và cấp xã, Sở Nội vụ đã chủ động nghiên cứu hướng dẫn của Trung ương, triển khai quy trình 8 bước và bộ 9 biểu nghiệp vụ; ban hành văn bản hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị thực hiện. Đồng thời, cung cấp dữ liệu ban đầu tại biểu A1 về thống kê nhiệm vụ theo chức năng và biểu C1 về danh mục vị trí việc làm để các sở, ngành, UBND xã, phường đối chiếu, bổ sung, thống nhất cách xác định nhiệm vụ và mã vị trí việc làm.

Phường Tô Hiệu tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, xây dựng phương án biên chế trong hệ thống chính trị.

Bà Lương Thị Như Hoa, Giám đốc Sở Nội vụ, cho biết: Khó khăn lớn nhất là khối lượng dữ liệu nhiều, liên quan đến các cơ quan, đơn vị có chức năng, nhiệm vụ và đặc thù công việc khác nhau. Sở Nội vụ đã tăng cường hướng dẫn, trao đổi, giải đáp những nội dung còn vướng mắc, bảo đảm thống nhất trong quá trình thực hiện. Yêu cầu đặt ra là mỗi số liệu kê khai phải có hồ sơ, tài liệu chứng minh; những nội dung chưa rõ phải được kiểm tra, đối chiếu trước khi tổng hợp, bảo đảm chất lượng phương án chung.

Theo hướng dẫn, việc rà soát được thực hiện từ chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị; phân tích thành các công việc cụ thể, xác định sản phẩm đầu ra, khối lượng và thời gian thực hiện. Trên cơ sở đó, tính toán nhu cầu nhân lực phù hợp với thực tế, thay vì chỉ căn cứ vào số biên chế hiện có.

Đến ngày 11/11, toàn bộ 15 cơ quan chuyên môn, cơ quan hành chính thuộc UBND tỉnh và 9 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh đã hoàn thành kê khai dữ liệu trên hệ thống, đạt 100%. Tại cấp xã, 75/75 UBND xã, phường đã hoàn thành kê khai; các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND cấp xã tiếp tục cập nhật, hoàn thiện dữ liệu theo yêu cầu.

Cán bộ, công chức xã Mường Chanh tham gia tập huấn sử dụng Cổng kê khai, tổng hợp vị trí việc làm.

Là địa phương được lựa chọn triển khai làm điểm, phường Chiềng Cơi đã thành lập tổ giúp việc, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Các phòng chuyên môn tập trung rà soát chức năng, nhiệm vụ, thống kê công việc thường xuyên và phát sinh, xác định sản phẩm đầu ra, khối lượng và thời gian thực hiện. Trong những ngày cao điểm đầu tháng 11, cán bộ các phòng chuyên môn làm việc cả ngoài giờ để rà soát, đối chiếu, cập nhật dữ liệu, kịp thời hoàn thiện hồ sơ theo tiến độ.

Ông Nguyễn Văn Thản, Chủ tịch UBND phường Chiềng Cơi, cho biết: Phường yêu cầu lãnh đạo các phòng trực tiếp rà soát nhiệm vụ, khối lượng công việc và sản phẩm đầu ra của từng vị trí. Những nội dung chưa rõ được đối chiếu với quy định, hướng dẫn của cấp trên để thống nhất cách kê khai. Qua rà soát, địa phương đánh giá cụ thể hơn khối lượng công việc của từng vị trí, làm cơ sở xác định nhu cầu nhân lực sát thực tế, hạn chế bố trí kiêm nhiệm chưa hợp lý.

Phường Chiềng Cơi triển khai công tác rà soát vị trí việc làm.

Tại Sở Khoa học và Công nghệ, các phòng chuyên môn phối hợp rà soát chức năng, nhiệm vụ, danh mục vị trí việc làm và khối lượng công việc theo bộ biểu hướng dẫn. Với đặc thù quản lý nhiều lĩnh vực như khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, trong đó có những nhiệm vụ phối hợp liên ngành, việc xác định rõ trách nhiệm, sản phẩm đầu ra của từng vị trí được đơn vị chú trọng thực hiện.

Công chức Sở Khoa học và Công nghệ rà soát, cập nhật dữ liệu lên hệ thống.

Bà Lê Diệu Thùy, Quyền Chánh Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ, cho biết: Quá trình rà soát, đơn vị tập trung đối chiếu nhiệm vụ được giao với công việc thực tế của từng phòng, làm rõ sản phẩm đầu ra và yêu cầu năng lực của từng vị trí. Đến nay, Sở đã hoàn thành kiểm tra, hoàn thiện dữ liệu, bảo đảm nội dung kê khai phản ánh sát chức năng, nhiệm vụ và thực tiễn hoạt động.

Rà soát thực chất, xác định đúng nhu cầu nhân lực

Qua rà soát bước đầu, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã hệ thống hóa chức năng, nhiệm vụ, cụ thể hóa thành từng công việc, xác định sản phẩm đầu ra và danh mục vị trí việc làm. Đây là cơ sở quan trọng để đánh giá khối lượng, tính chất công việc, tính toán nhu cầu nhân lực phù hợp với yêu cầu thực hiện nhiệm vụ.

Theo số liệu tổng hợp, cấp tỉnh đã thống kê 1.765 nhiệm vụ, 29.599 công việc, trong đó 26.215 công việc xác định được sản lượng và thời gian thực hiện; xác định 1.232 vị trí việc làm. Cấp xã thống kê 9.921 nhiệm vụ, 41.954 công việc, trong đó 39.774 công việc xác định được sản lượng và thời gian thực hiện; xác định 1.070 vị trí việc làm. Trên cơ sở kết quả rà soát, các cơ quan hành chính xác định nhu cầu 1.252 biên chế; các đơn vị sự nghiệp công lập nhóm 3 và nhóm 4 xác định nhu cầu 425 biên chế.

Công chức Sở Nội vụ đối chiếu, kiểm tra số liệu về vị trí việc làm.

Tuy nhiên, quá trình triển khai còn gặp một số khó khăn, nhất là việc chưa có định mức thời gian chuẩn cho từng sản phẩm công việc. Thời gian thực hiện chủ yếu do các đơn vị ước tính từ thực tế, dẫn đến kết quả kê khai có thể chưa thống nhất. Đối với những nhiệm vụ phối hợp liên ngành, công việc phát sinh theo vụ việc hoặc chưa có sản phẩm trong kỳ thống kê, việc xác định khối lượng và thời gian thực hiện càng phức tạp, đòi hỏi phải rà soát, đối chiếu kỹ.

Bên cạnh đó, hệ thống phần mềm có thời điểm mất kết nối, ảnh hưởng đến tiến độ cập nhật dữ liệu. Một số đơn vị chưa hoàn thiện đầy đủ các biểu, gửi biểu chưa đúng mẫu hoặc tự chỉnh sửa công thức, dẫn đến phát sinh lỗi trong quá trình tổng hợp. Những vướng mắc này đang được Sở Nội vụ phối hợp với các cơ quan, đơn vị kiểm tra, hướng dẫn khắc phục, bảo đảm số liệu kê khai đầy đủ, chính xác và có căn cứ.

Sau thời hạn kê khai, xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế, Sở Nội vụ đang tập trung kiểm tra, đối chiếu, tổng hợp kết quả của các cơ quan, đơn vị, địa phương; hoàn thiện báo cáo gửi Ban Tổ chức Tỉnh ủy trước ngày 16/11.

Việc rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm và xác định nhu cầu nhân lực là cơ sở để đánh giá thực chất chức năng, nhiệm vụ, khối lượng công việc của từng cơ quan, đơn vị. Kết quả rà soát sẽ phục vụ cấp có thẩm quyền xem xét, xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027-2031, hướng tới bố trí, sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức hợp lý, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính.