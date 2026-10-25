Rà soát vị trí việc làm, xác định đúng nơi thừa, thiếu nhân lực

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà vừa ký Quyết định số 2034/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 107-KL/TW ngày 17/10/2026 của Bộ Chính trị về hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm trong hệ thống chính trị gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ và quản lý biên chế.

Rà soát chức năng, nhiệm vụ, tránh chồng chéo

Một trong những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của Kế hoạch là rà soát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và phương thức thực hiện công việc.

Theo đó, các bộ, cơ quan ngang bộ rà soát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và phương thức thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý; xác định những thay đổi do sắp xếp tổ chức bộ máy, phân cấp, phân quyền, chuyển giao nhiệm vụ và yêu cầu đổi mới quản lý nhà nước.

Hình minh họa. Nguồn: SNVQN

UBND các tỉnh, thành phố rà soát việc phân công nhiệm vụ, thẩm quyền và trách nhiệm giữa cấp tỉnh và cấp xã theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Nội dung rà soát phải làm rõ nhiệm vụ tiếp tục thực hiện, nhiệm vụ mới được giao, nhiệm vụ chuyển giao, nhiệm vụ không còn thực hiện hoặc thay đổi về phạm vi, đối tượng, quy trình và trách nhiệm giải quyết.

Trên cơ sở đó, các cơ quan xác định công việc, công đoạn còn chồng chéo, trùng lặp, bỏ sót hoặc chưa rõ trách nhiệm; đánh giá khả năng đơn giản hóa thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số, tổ chức thực hiện tập trung hoặc dùng chung, giao tự chủ, đặt hàng, đấu thầu và xã hội hóa dịch vụ công theo quy định.

Việc đề xuất phân cấp, phân quyền phải gắn với phân định rõ trách nhiệm, điều kiện tổ chức thực hiện và nguồn lực cần thiết, bảo đảm nhiệm vụ được giao có cơ quan chịu trách nhiệm, không phát sinh chồng chéo về thẩm quyền.

Xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027-2031

Kế hoạch yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ và UBND các tỉnh, thành phố rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm trên cơ sở kết quả rà soát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và phương thức thực hiện công việc. Các cơ quan kế thừa danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc, khung năng lực đã được phê duyệt và còn phù hợp; đồng thời cập nhật nội dung thay đổi, còn thiếu hoặc chưa được kiểm chứng.

Vị trí việc làm phải phản ánh đúng nhiệm vụ chủ yếu, sản phẩm đầu ra, trách nhiệm, quan hệ công tác và yêu cầu năng lực; phù hợp với tính chất, mức độ phức tạp của công việc, đặc thù ngành, lĩnh vực, địa bàn và mô hình tổ chức. Với nhiệm vụ được chuyển giao, phân cấp, phân quyền hoặc thay đổi phương thức thực hiện, cần xác định rõ phần việc còn lại, phần việc phát sinh và trách nhiệm ở từng cấp, từng đơn vị.

Trên cơ sở nhu cầu nhân lực, các cơ quan đối chiếu với đội ngũ hiện có để xác định nơi thừa, nơi thiếu, nơi bố trí chưa phù hợp về cơ cấu chuyên môn và chất lượng. Kế hoạch yêu cầu ưu tiên sắp xếp, điều chuyển, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng hiệu quả nhân lực hiện có trước khi đề xuất điều chỉnh biên chế.

Từ kết quả rà soát, các bộ, cơ quan và địa phương xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027-2031 theo từng năm, kèm thuyết minh về cơ sở dự báo, thay đổi nhiệm vụ, quy mô hoạt động và điều kiện bảo đảm thực hiện.