Rà soát vị trí việc làm theo khối lượng công việc thực tế

Hội nghị kết nối từ Sở Nội vụ đến 208 điểm cầu tại các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp và địa phương trong tỉnh.

Đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu được hướng dẫn quy trình 8 bước với 9 biểu nghiệp vụ, từ rà soát chức năng, nhiệm vụ, xác định công việc, sản phẩm, khối lượng và thời gian thực hiện đến hoàn thiện danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc và khung năng lực.

Trên cơ sở đó, các cơ quan, đơn vị xác định số nhân lực cần thiết theo từng vị trí, đối chiếu với đội ngũ hiện có để xây dựng phương án bố trí phù hợp. Việc rà soát đặc biệt chú trọng những nhiệm vụ, khối lượng công việc thay đổi sau sắp xếp tổ chức bộ máy, phân cấp, phân quyền; đồng thời tính đến tác động của chuyển đổi số, cơ chế tự chủ và việc thuê dịch vụ.

Các đại biểu dự Hội nghị.

Sở Nội vụ đề nghị các đơn vị kiểm tra, xác nhận số liệu, tránh tính trùng công việc; người đứng đầu chịu trách nhiệm về chất lượng hồ sơ. Dữ liệu ban đầu phải được gửi về Sở Nội vụ đúng thời hạn, làm căn cứ xây dựng phương án biên chế sát nhu cầu thực tế.