Rà soát vị trí việc làm phải căn cứ khối lượng công việc và sát thực tiễn

Đồng chí Đinh Quang Tuyên, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trìHội nghị.

Theo kế hoạch, việc rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027-2031 được triển khai trong toàn bộ hệ thống chính trị cấp tỉnh và cấp xã, thuộc 4 khối: Đảng, HĐND, UBND, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội.

Đại biểu dự Hội nghị.

Nội dung rà soát tập trung vào chức năng, nhiệm vụ, sản phẩm đầu ra, khối lượng công việc; danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc, khung năng lực; nhân lực hiện có, biên chế được giao và nhu cầu nhân lực giai đoạn 2027-2031.

Các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ chức năng, nhiệm vụ, sản phẩm đầu ra, khối lượng công việc và thời gian thực hiện. Đồng thời, các đại biểu được hướng dẫn quy trình kê khai biểu mẫu phục vụ thu thập, tổng hợp, kiểm tra và chuẩn hóa dữ liệu.

Đại biểu thảo luận tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đinh Quang Tuyên, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhấn mạnh: Rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027-2031 là nhiệm vụ trọng tâm, quy mô lớn, tính chất phức tạp, đòi hỏi chất lượng và tiến độ cao. Do thời gian triển khai gấp rút, các đơn vị trong khối cần khẩn trương thực hiện nghiêm túc, bảo đảm tính khoa học, chặt chẽ, khách quan và sát thực tiễn.

Đồng chí Đinh Quang Tuyên, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu chỉ đạo.

Đồng chí yêu cầu, việc xác định vị trí việc làm và nhu cầu nhân lực phải căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, khối lượng công việc và điều kiện thực tế của từng đơn vị, phù hợp với đặc thù của tỉnh.

Các đơn vị cần chuẩn hóa số liệu, hồ sơ, tài liệu minh chứng, bảo đảm đầy đủ, chính xác và có cơ sở kiểm chứng; nghiên cứu kỹ hướng dẫn chuyên môn, rà soát toàn diện chức năng, nhiệm vụ, tránh bỏ sót công việc, chủ động cập nhật những nhiệm vụ mới phát sinh và hoàn thành hệ thống biểu mẫu đúng thời hạn.

Cùng với đó, các đơn vị cần chủ động phối hợp, kịp thời xin ý kiến chỉ đạo của tỉnh và các sở, ban, ngành liên quan để hoàn thiện nội dung rà soát theo đúng lộ trình đề ra.