Qua rà soát, tỉnh nhận thấy nhiều nhiệm vụ còn chồng chéo về thẩm quyền, trách nhiệm giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương cần có phương án xử lý phù hợp.

Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp được kết nối trực tuyến từ Trụ sở Tỉnh ủy Quảng Trị đến 78 xã, phường và đặc khu trong tỉnh, ngày 14/5. Ảnh: Nguyên Linh/TTXVN

Theo UBND tỉnh Quảng Trị, đến ngày 19/11, toàn bộ 1.240 cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc khối chính quyền đã hoàn thành kê khai, cập nhật dữ liệu vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027 - 2031. Trong đó, cấp tỉnh có 192 cơ quan, đơn vị; cấp xã có 1.048 cơ quan, đơn vị thuộc 78 xã, phường, đặc khu.

Qua rà soát danh mục nhiệm vụ, quyền hạn thuộc 17 lĩnh vực, tỉnh xác định có 7.620 nhiệm vụ, quyền hạn; trong đó cấp tỉnh có 6.558 nhiệm vụ, cấp xã có 1.062 nhiệm vụ. Các nhiệm vụ thường xuyên cơ bản đã được cụ thể hóa thành công việc và sản phẩm đầu ra, làm căn cứ xác định trách nhiệm, khối lượng công việc của từng vị trí việc làm. Đáng chú ý, tỉnh xác định có 14 nhiệm vụ cấp xã phải xin ý kiến cấp trên thuộc 8 lĩnh vực; riêng lĩnh vực nông nghiệp và môi trường có 16 nhiệm vụ còn giao thoa, chồng chéo, trùng lặp hoặc có khâu trung gian cần tiếp tục rà soát, xử lý.

Cán bộ, công chức xã Đông Trạch (Quảng Trị) hướng dẫn các thủ tục hành chính cho người dân đến giao dịch. Ảnh tư liệu, minh họa: TTXVN phát

Trong quá trình vận hành chính quyền địa phương hai cấp, đất đai, quy hoạch, xây dựng, giải phóng mặt bằng là những lĩnh vực cấp xã gặp nhiều khó khăn do yêu cầu chuyên môn sâu, khối lượng công việc lớn, trong khi nguồn nhân lực còn hạn chế. Việc giải quyết hồ sơ đăng ký biến động đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xác định nghĩa vụ tài chính vẫn qua nhiều khâu.

Đối với lĩnh vực an toàn thực phẩm, việc nhiều cơ quan cùng tham gia quản lý tiềm ẩn nguy cơ trùng lặp kế hoạch kiểm tra, chế độ báo cáo hoặc chưa rõ trách nhiệm xử lý các vụ việc liên ngành. Một số nhiệm vụ thuộc lĩnh vực tư pháp, khoa học và công nghệ cũng cần tiếp tục phân định rõ trách nhiệm giữa cấp tỉnh và cấp xã.

Bà Lê Thị Thanh, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị cho biết, khó khăn hiện nay là sự mất cân đối về số lượng và cơ cấu chuyên môn giữa các địa phương, nhất là trong lĩnh vực đất đai, xây dựng, kế hoạch - tài chính và công nghệ thông tin. Để khắc phục những bất cập trên, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương rà soát quy trình giải quyết công việc, ưu tiên các lĩnh vực đất đai, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, quy hoạch, cấp phép xây dựng và đầu tư công. Trong đó, xác định rõ cơ quan chủ trì, phối hợp, thẩm quyền quyết định và những trường hợp phải xin ý kiến cấp trên; kịp thời điều chỉnh các thủ tục hành chính gây khó khăn cho người dân, doanh nghiệp. Cùng với hoàn thiện cơ chế phân cấp, phân quyền, địa phương đẩy mạnh chuyển đổi số, liên thông dữ liệu nhằm cắt giảm các công đoạn trung gian trong giải quyết thủ tục hành chính; rà soát những công việc có thể thay thế bằng khai thác dữ liệu điện tử, giảm hồ sơ và báo cáo bằng giấy.

UBND tỉnh giao Sở Nội vụ thẩm định, chuẩn hóa dữ liệu vị trí việc làm, bảo đảm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng cơ quan, đơn vị. Nhu cầu nhân lực được xác định trên cơ sở khối lượng công việc, thời gian lao động, sản phẩm đầu ra, trách nhiệm và yêu cầu năng lực chuyên môn.

Theo bà Lê Thị Thanh, điểm mới của đợt rà soát lần này là phải chứng minh sự phù hợp giữa công việc và nhân lực bằng dữ liệu có thể kiểm chứng. Kết quả xác định nhu cầu nhân lực không đồng nghĩa với tăng biên chế mà trước hết phải xem xét khả năng sắp xếp, điều chuyển, kiêm nhiệm, đào tạo và đổi mới phương thức làm việc. Mục tiêu là bố trí đúng người, rõ việc, đánh giá đúng kết quả; qua đó bảo đảm bộ máy vận hành thông suốt, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.