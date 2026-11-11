Rà soát vị trí việc làm: Chủ động triển khai, bảo đảm chất lượng, sát yêu cầu

Rõ người, rõ việc

Phường Vũ Ninh (một trong 3 đơn vị cấp xã được thành phố lựa chọn làm điểm) đã chủ động triển khai rà soát bài bản ngay từ đầu. Ban Thường vụ Đảng ủy phường sớm cụ thể hóa các chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Thành ủy bằng văn bản lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể. Cùng với việc ban hành kế hoạch, Ban Thường vụ Đảng ủy phường thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trong toàn hệ thống chính trị. Trên cơ sở đó, thành lập các tổ giúp việc; phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy phụ trách 4 khối: Các cơ quan Đảng, HĐND, UBND phường và MTTQ.

Cán bộ Phòng Văn hóa - Xã hội xã Biển Động hoàn thiện các biểu mẫu.

Đồng chí Ngô Văn Dũng, Trưởng Ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy phường Vũ Ninh cho biết: “Được Ban Chỉ đạo phường lựa chọn làm điểm, Ban Xây dựng Đảng và Phòng Văn hóa - Xã hội chủ động nghiên cứu tài liệu, phối hợp triển khai đầy đủ 8 bước theo hướng dẫn, hoàn thiện 9 biểu nghiệp vụ theo yêu cầu. Trong quá trình thực hiện, các bộ phận thường xuyên trao đổi, rà soát, đối chiếu số liệu, bảo đảm thông tin kê khai đầy đủ, chính xác và có cơ sở minh chứng”.

Tại xã Ngọc Thiện, ngay sau khi thành lập Ban Chỉ đạo, xã tổ chức họp phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, đồng thời tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ nhằm thống nhất phương pháp, cách thức triển khai. Trên cơ sở đó, các cơ quan, đơn vị được chỉ đạo rà soát, thống kê đầy đủ, chi tiết nhiệm vụ; xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027-2031 theo các kết luận, quy định, hướng dẫn của Trung ương và thành phố. Đáng chú ý, Ban Chỉ đạo xã yêu cầu từng thành viên chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát tiến độ thực hiện tại cơ quan, đơn vị được giao; kịp thời phát hiện khó khăn, vướng mắc để báo cáo Thường trực Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy xem xét, tháo gỡ.

Tại xã Biển Động, yêu cầu về tính chính xác, minh bạch và khả năng kiểm chứng của dữ liệu được đặc biệt chú trọng. Đồng chí Cao Văn Hoàn, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo xã Biển Động cho biết: “Trong quá trình rà soát, Đảng ủy xã đặc biệt chú trọng nguyên tắc số liệu phải có nguồn, có minh chứng; phân biệt rõ nhu cầu nhân lực với chỉ tiêu biên chế được giao. Những nội dung chưa đủ căn cứ được tổng hợp riêng để tiếp tục rà soát, không sử dụng làm căn cứ đề xuất tăng biên chế”.

Kịp thời nắm bắt, tháo gỡ khó khăn

Rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm không đơn thuần là thống kê chức danh hay số lượng cán bộ hiện có, quan trọng hơn phải xác định được chức năng, nhiệm vụ, khối lượng công việc, sản phẩm và thời gian thực hiện của từng cơ quan, đơn vị. Thực tế triển khai cho thấy, đây cũng là khâu khó nhất đối với nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị bởi mỗi cơ quan, bộ phận có chức năng, nhiệm vụ và đặc thù công việc riêng, không thể áp dụng một định mức chung cho tất cả.

"Hiện chúng tôi đang tập trung rà soát, thẩm định kết quả của các cơ quan, đơn vị để gửi Ban Tổ chức Thành ủy báo cáo Thường trực Thành ủy. Quá trình thẩm định, chúng tôi không chỉ kiểm tra việc kê khai đầy đủ các biểu mẫu mà còn chú trọng đối chiếu chức năng, nhiệm vụ, khối lượng công việc, sản phẩm đầu ra và nhu cầu nhân lực của từng cơ quan, đơn vị, bảo đảm số liệu có căn cứ, thống nhất và phản ánh đúng thực tế" - Đồng chí Nguyễn Văn Cường, Trưởng Phòng Công chức, viên chức (Sở Nội vụ).

Tại nhiều địa phương, công chức am hiểu công nghệ thông tin còn thiếu, trong khi yêu cầu đối với cán bộ, công chức trực tiếp tham mưu, tổng hợp phải có kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý dữ liệu và tổng hợp các biểu mẫu trên Excel. Một số nội dung trong bộ biểu mẫu hướng dẫn còn mang tính ước lượng, chưa có định mức cụ thể về thời gian thực hiện từng nhiệm vụ, gây khó khăn cho việc tính toán, xác định khối lượng công việc và nhu cầu nhân lực.

Đồng chí Hoàng Việt Hòa, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Ngọc Thiện cho biết: “Trong quá trình thực hiện, chúng tôi sử dụng trí tuệ nhân tạo để hỗ trợ xử lý tài liệu dài, đối chiếu, kiểm tra tổng thể. Tuy nhiên, có những nội dung còn chưa rõ nên vẫn phải hỏi lại cơ quan chuyên môn nhiều lần”.

Trước những khó khăn phát sinh, thành phố triển khai cách làm linh hoạt, vừa kiểm thử tại các đơn vị được lựa chọn làm điểm, vừa thực hiện đồng loạt những nhiệm vụ đã đủ căn cứ trong toàn thành phố, không chờ hoàn thành kiểm thử hoặc hoàn thiện toàn bộ định mức, công cụ mới bắt đầu triển khai. Sở Nội vụ thành lập 7 tổ hướng dẫn, thẩm định kết quả rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực do các đồng chí lãnh đạo Sở làm tổ trưởng.

Các tổ có nhiệm vụ hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện đúng quy trình 8 bước; cập nhật đầy đủ thông tin vào cơ sở dữ liệu vị trí việc làm và các trường thông tin theo yêu cầu của từng biểu nghiệp vụ. Đồng thời, trực tiếp hướng dẫn, kiểm tra, thẩm định kết quả của các cơ quan, địa phương, đơn vị được phân công, kịp thời phát hiện những nội dung chưa thống nhất để hướng dẫn điều chỉnh, bổ sung. Nhờ đó, đến nay, 100% cơ quan, đơn vị đã hoàn thành rà soát, gửi kết quả về Sở Nội vụ để thẩm định, tổng hợp.