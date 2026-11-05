Rà soát vị trí việc làm bảo đảm khoa học, đúng tiến độ

Quang Cảnh Hội nghị.

Quán triệt Kết luận số 107-KL/TW của Bộ Chính trị và các hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên xác định việc rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027-2031 là nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong quý IV/2026, đòi hỏi triển khai đồng bộ, quyết liệt, khoa học và thực chất.

Đến ngày 5/11/2026, 100% cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh đã hoàn thành kê khai sản phẩm và khối lượng công việc theo yêu cầu.

Đồng chí Bùi Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự Hội nghị.

Đồng chí Dương Văn Tiến, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ phát biểu tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu tập trung trao đổi, phân tích quá trình triển khai, phương pháp đánh giá định mức thời gian và khối lượng công việc đối với từng vị trí việc làm; đồng thời làm rõ tác động của chuyển đổi số đến phương thức, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ và nhu cầu nhân lực tại các cơ quan, đơn vị.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Xuân Trường yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo nêu cao tinh thần trách nhiệm, bảo đảm việc triển khai các nhiệm vụ nghiêm túc, đúng tiến độ và yêu cầu đề ra.

Trên cơ sở kết quả kê khai, Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Sở Nội vụ tiếp tục rà soát, kiểm tra các biểu mẫu, hướng dẫn thống nhất phương pháp xác định khối lượng và thời gian thực hiện công việc theo quy định, hướng dẫn của Trung ương, bảo đảm phù hợp với tính chất, đặc thù của từng nhóm công việc.

Đồng chí Trịnh Xuân Trường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Đồng chí nhấn mạnh quan điểm xuyên suốt là việc rà soát phải xuất phát từ chức năng, nhiệm vụ và yêu cầu thực tế. Quá trình đánh giá phải bảo đảm khách quan, sát với đặc thù công việc của từng khối, ngành và địa bàn. Nhu cầu nhân lực phải được xác định trên cơ sở khối lượng, tính chất công việc và điều kiện thực hiện; việc giao, điều chỉnh biên chế phải tuân thủ đúng quy định, thẩm quyền.