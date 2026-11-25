Chiều 25-11, đồng chí Nguyễn Thanh Hà - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì cuộc họp với các cơ quan giúp việc triển khai Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Quang cảnh cuộc họp.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hà phát biểu tại cuộc họp.

Tại cuộc họp, đại diện các sở, ngành thảo luận, góp ý dự thảo Kế hoạch cập nhật, điều chỉnh các nhiệm vụ phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa trong những tháng cuối năm 2026. Trong đó, tập trung xem xét các nhiệm vụ đề xuất dừng thực hiện hoặc chuyển sang năm 2027.

Các đại biểu cũng góp ý dự thảo Quyết định giao Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện nhiệm vụ chuyên trách về chuyển đổi số, đồng thời làm đầu mối thẩm định các dự án, kế hoạch thuê dịch vụ công nghệ số sử dụng ngân sách nhà nước của các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh. Đồng thời, rà soát (lần 2) danh mục nhiệm vụ, dự án chuyển đổi số theo Kế hoạch chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2026 - 2030 và các nhiệm vụ liên quan, nhằm bảo đảm tiến độ, chất lượng thực hiện các nhiệm vụ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ nêu ý kiến tại cuộc họp.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Thanh Hà yêu cầu các cơ quan liên quan tiếp thu đầy đủ ý kiến góp ý, khẩn trương chỉnh sửa, hoàn thiện các dự thảo để sớm trình cấp có thẩm quyền ban hành. Đối với danh mục nhiệm vụ, dự án chuyển đổi số, cần tiếp tục rà soát đề xuất của các sở, ngành, địa phương, bảo đảm đầy đủ, phù hợp với nhu cầu thực tế; đồng thời xác định rõ những nhiệm vụ trọng tâm, cấp thiết để ưu tiên triển khai, tránh dàn trải.

Việc lựa chọn và sắp xếp thứ tự ưu tiên các nhiệm vụ phải gắn với khả năng cân đối nguồn lực và dự toán chung của tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà yêu cầu Sở Khoa học và Công nghệ nghiên cứu, xây dựng giải pháp dài hạn cho các nhiệm vụ chuyển đổi số, xác định rõ lộ trình, định hướng và sản phẩm cụ thể, bảo đảm tính đồng bộ, hiệu quả. Trước mắt, cần tập trung triển khai các nội dung theo kế hoạch, trong đó ưu tiên những nhiệm vụ bảo đảm an toàn, an ninh mạng.