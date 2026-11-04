Rà soát từng vị trí, quyết tâm quy tập thêm hài cốt liệt sĩ

Lực lượng làm nhiệm vụ nỗ lực tìm kiếm hài cốt liệt sĩ còn sót lại tại nghĩa trang tạm Tân Bằng (ấp Tân Bằng, xã Biển Bạch). Ảnh: Vĩnh Nghị/TTXVN phát

Đây là bộ hài cốt liệt sĩ thứ 4 được tìm thấy tại khu vực này trong những ngày qua, nâng tổng số hài cốt liệt sĩ được lực lượng chức năng quy tập trên địa bàn tỉnh lên con số 16.

Vị trí phát hiện các hài cốt liệt sĩ nằm trong khuôn viên trụ sở UBND xã Tân Bằng cũ (hiện bỏ trống, diện tích khoảng 1.000 m²), nay thuộc ấp Tân Bằng, xã Biển Bạch, tỉnh Cà Mau. Trước đó, trong hai ngày 28 và 29/10, lực lượng làm nhiệm vụ đã tìm thấy và cất bốc thành công 3 bộ hài cốt liệt sĩ tại cùng địa điểm này.

Lực lượng làm nhiệm vụ thực hiện quy tập hài cốt liệt sĩ vừa được tìm thấy tại Nghĩa trang tạm Tân Bằng. Ảnh: Vĩnh Nghị/TTXVN phát

Theo chứng cứ lịch sử và lời kể của cựu chiến binh địa phương, khu vực này từng diễn ra nhiều trận đánh ác liệt và trước năm 1970 là nghĩa trang tạm, nơi chôn cất khoảng 50 - 60 liệt sĩ hy sinh.

Khoảng năm 1985, chính quyền địa phương đã tổ chức quy tập hơn 30 phần mộ. Đến năm 2004, trong quá trình xây dựng trụ sở UBND xã Tân Bằng, lực lượng thi công tiếp tục phát hiện 11 bộ hài cốt liệt sĩ (trong đó 5 bộ được thân nhân tiếp nhận, 6 bộ đưa vào an táng tại nghĩa trang liệt sĩ địa phương).

Mỗi hài cốt liệt sĩ được tìm thấy là thêm một phần nhiệm vụ tri ân được hoàn thành. Ảnh: Vĩnh Nghị/TTXVN phát

Do địa hình thời chiến tranh từng bị địch chiếm đóng, san lấp và biến dạng nhiều sau thời gian dài, công tác rà soát, tìm kiếm gặp vô vàn khó khăn. Mặc dù qua nhiều năm rà soát chưa phát hiện thêm, nhưng với tinh thần trách nhiệm và lòng tri ân sâu sắc, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (lâm thời) thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau đã kiên trì mở rộng phạm vi, rà soát từng vị trí với quyết tâm không bỏ sót bất kỳ hài cốt liệt sĩ nào còn nằm lại trong lòng đất.

Đánh giá về công tác này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Cà Mau Ngô Vũ Thăng cho biết, địa hình Cà Mau thấp trũng, chịu tác động nặng nề của biến đổi khí hậu và nước biển dâng đã ảnh hưởng lớn đến tiến độ tìm kiếm. Tuy nhiên, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh đã tập trung triển khai quyết liệt các giải pháp, tiếp nhận và xác minh hơn 500 nguồn thông tin có giá trị. Đáng chú ý, Cà Mau là địa phương hoàn thành công tác lấy mẫu sinh phẩm sớm nhất trên địa bàn Quân khu 9 và thực hiện bàn giao bảo đảm an toàn, đúng quy định.

Lực lượng chức năng thắp hương tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại khu vực quy tập. Ảnh: Vĩnh Nghị/TTXVN phát

Nhấn mạnh giai đoạn tới có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc hoàn thành các mục tiêu Chiến dịch 500 ngày đêm, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Ngô Vũ Thăng yêu cầu các sở, ngành, lực lượng vũ trang và địa phương tiếp tục dồn sức rà soát các nguồn thông tin; tăng cường phối hợp giữa lực lượng tìm kiếm với Hội Cựu chiến binh, Hội Người cao tuổi và chính quyền cơ sở để khoanh vùng địa bàn khả thi.

Đồng thời, các đơn vị khẩn trương hoàn thành việc thu mẫu ADN thân nhân liệt sĩ bảo đảm đúng quy trình chuyên môn, không bỏ sót đối tượng; đẩy nhanh tiến độ rà soát hồ sơ, hoàn thiện dữ liệu, xác minh danh tính và đổi mới công tác tuyên truyền vận động Nhân dân cung cấp thông tin.