Rà soát từng nhiệm vụ, xác định rõ tiến độ, sản phẩm

Đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, chủ trì Hội nghị.

Trong 9 tháng năm 2026, các cơ quan khối Đảng tỉnh đã chủ động tham mưu triển khai khối lượng lớn nhiệm vụ, nhất là những nội dung mới, khó sau sắp xếp tổ chức bộ máy, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Công tác cán bộ từng bước được đổi mới, gắn đánh giá với kết quả, sản phẩm và chỉ số KPI. Công tác kiểm tra, giám sát tập trung vào những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh vi phạm, thất thoát, lãng phí.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành lập 17 đoàn kiểm tra, giám sát, trong đó 16 đoàn đã triển khai, kết luận đối với 111 tổ chức đảng và 89 đảng viên là người đứng đầu cấp ủy.

Việc quản lý, xử lý nhà, đất dôi dư có chuyển biến, với 436/444 cơ sở hoàn thành đưa vào quản lý, xử lý. Công tác tuyên truyền, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đào tạo cán bộ và chuyển đổi số tiếp tục được đẩy mạnh.

Đồng chí Dương Văn Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, phát biểu tại Hội nghị.

Bên cạnh kết quả đạt được, tại Hội nghị các đại biểu tập trung thảo luận, phân tích một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới như: công tác nắm tình hình, định hướng dư luận có việc chưa kịp thời, thiếu chiều sâu; một số khâu phối hợp công tác giữa các cơ quan, đơn vị, việc cập nhật dữ liệu chưa đồng bộ; năng lực khai thác nền tảng số của một bộ phận cán bộ chưa đáp ứng yêu cầu đề ra; hạ tầng kỹ thuật còn khó khăn.

Đồng chí Đỗ Thị Minh Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, phát biểu tại Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Thành Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, phát biểu tại Hội nghị.

Các cơ quan khối Đảng tỉnh đề xuất Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo tăng cường cung cấp, định hướng thông tin; bồi dưỡng nghiệp vụ truyền thông chính sách, kỹ năng số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo; quan tâm đầu tư hạ tầng, kỹ thuật, cơ sở vật chất đồng bộ phục vụ truyền thông đa nền tảng; quan tâm chế độ, chính sách cho cán bộ phụ trách công nghệ thông tin, chế độ công tác phí trong hoạt động công vụ và một số nội dung khác.

Đồng chí Đỗ Xuân Hòa, Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Thái Nguyên, phát biểu tại Hội nghị.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các cơ quan rà soát từng nhiệm vụ còn tồn, xác định rõ tiến độ, sản phẩm, trách nhiệm tập thể, cá nhân, không để chậm việc, sót việc; đổi mới phương pháp làm việc gắn với nâng cao chất lượng tham mưu, khả năng dự báo; tăng cường nắm cơ sở, phát hiện sớm và chủ động đề xuất xử lý những vấn đề mới, khó. Chất lượng, tiến độ, hiệu quả và sản phẩm cụ thể là căn cứ đánh giá cán bộ.

Đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, phát biểu kết luận Hội nghị.

Đồng chí nhấn mạnh yêu cầu nâng cao chất lượng giám sát thường xuyên, khắc phục tình trạng chủ yếu kiểm tra khi vụ việc đã phát sinh; tập trung vào các dự án tồn đọng, giải phóng mặt bằng, tái định cư và tài sản công; đôn đốc xử lý các kết luận thanh tra, kiến nghị kiểm toán.

Các cơ quan tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng tham mưu, chuẩn hóa và chia sẻ dữ liệu. Báo và Phát thanh, Truyền hình Thái Nguyên khẩn trương hoàn thiện tòa soạn hội tụ, nâng cao chất lượng thông tin. Trường Chính trị tỉnh tập trung hoàn thành các tiêu chí đạt chuẩn mức 2, gắn đầu tư cơ sở vật chất với chất lượng đào tạo, bồi dưỡng.