Rà soát từng nhiệm vụ, rõ trách nhiệm, quyết tâm hoàn thành các mục tiêu năm 2026

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phan Huy Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện các Ban Đảng Trung ương; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh cùng lãnh đạo một số sở, ban, ngành liên quan.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Sơn và các đại biểu dự hội nghị.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Huy Ngọc và các đại biểu dự hội nghị.

Tập trung lãnh đạo, cụ thể hóa các chủ trương của Trung ương

Trong lĩnh vực xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, cho ý kiến đối với các nội dung về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 10, phương hướng, nhiệm vụ tháng 11-2026; dự kiến nội dung, chương trình, thời gian tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh chuyên đề; chương trình làm việc của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tháng 11-2026 và tổng hợp các nội dung đề xuất đăng ký chương trình làm việc năm 2027 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại hội nghị.

Hội nghị cũng xem xét các nội dung liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; sửa đổi, bổ sung, thay thế Quy chế phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy với đảng ủy các cơ quan, đơn vị trong thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến dự thảo Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị trong tình hình mới; các kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến; tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương và Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tổ chức cuộc thi sáng tác biểu trưng (Logo) và Bộ nhận diện thương hiệu tỉnh Tuyên Quang.

Các nội dung về định hướng trọng tâm hoạt động giám sát của HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 và kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người khuyết tật trong tình hình mới cũng được đưa ra xem xét.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Huy Ngọc phát biểu tại hội nghị.

Tháo gỡ điểm nghẽn, đẩy nhanh tiến độ đầu tư công

Trong lĩnh vực kinh tế - xã hội, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét các báo cáo chuyên đề định kỳ về tình hình, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; kết quả quản lý, khai thác, xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư; tình hình, tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm; kết quả triển khai tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài trên địa bàn tỉnh.

Hội nghị xem xét báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2026; đồng thời cho ý kiến về việc phân bổ, giao kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách Trung ương năm 2026 thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia; danh mục các công trình, dự án phải thu hồi đất; phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2026-2030 và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách địa phương năm 2026.

Đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nguyễn Hưng Vượng phát biểu ý kiến.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng xem xét báo cáo tiếp thu, giải trình phương án cải tạo, sửa chữa Khu mộ Liệt sĩ tỉnh Tuyên Quang - Hà Giang tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn.

Cho chủ trương vào nội dung trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

Đồng chí Phạm Thị Minh Xuân, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Vân Đình Thảo, Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp và khu kinh tế tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, cho chủ trương để trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng. Trong đó có dự thảo Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cụ thể hóa 3 nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng trong kỷ nguyên mới; tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp và đổi mới căn bản, toàn diện công tác cán bộ; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; dự thảo Kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về định hướng phát triển kinh tế - xã hội năm 2027; dự thảo Kế hoạch thực hiện Quy định của Trung ương về đảng viên tham gia hoạt động đầu tư, kinh doanh; dự thảo Kế hoạch thực hiện Kết luận của Trung ương về thu hút và trọng dụng nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn, phục vụ đất nước phát triển nhanh, bền vững; Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030; dự thảo Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Rà soát từng nhiệm vụ, tạo chuyển biến trong phát triển kinh tế - xã hội

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh nhấn mạnh, chương trình công tác tháng 11 và thời gian tới phải tập trung triển khai đầy đủ, kịp thời các nghị quyết, kết luận của Trung ương. Các cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là các đảng ủy trực thuộc, phải khẩn trương cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch và nhiệm vụ cụ thể, xác định rõ đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp, thời gian và trách nhiệm tổ chức thực hiện.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh phát biểu tại hội nghị.

Đối với công tác xây dựng Đảng, trọng tâm là công tác cán bộ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu tiếp tục rà soát, thực hiện nghiêm các quy định mới về phân cấp quản lý cán bộ, nhận xét, đánh giá, phân loại cán bộ. Tất cả cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý phải được nhận xét, đánh giá, phân loại theo đúng quy định, bảo đảm thực chất, khách quan. Qua rà soát cho thấy vẫn còn địa phương thực hiện tốt, có nơi chưa đáp ứng yêu cầu, vì vậy cần tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ, đôn đốc, thẩm định.

Đồng chí yêu cầu tăng cường chỉ đạo, điều hành và kiểm tra kết quả khắc phục những hạn chế, tồn tại được chỉ ra sau các kết luận giám sát, thanh tra, kiểm tra tại tất cả các đảng bộ trực thuộc; xác định rõ trách nhiệm, tiến độ và kết quả khắc phục, không để các hạn chế kéo dài.

Cùng với đó, cần tăng cường nắm tình hình Nhân dân thông qua MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội. Nội dung này phải được giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị, địa phương và thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, qua đó kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, những vấn đề phát sinh từ cơ sở để có giải pháp xử lý phù hợp.

Về phát triển kinh tế - xã hội, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lưu ý thời gian còn lại của năm 2026 không còn nhiều, trong khi khối lượng công việc và các chỉ tiêu, nhiệm vụ cần hoàn thành rất lớn. Các cấp, các ngành phải khẩn trương rà soát từng nhiệm vụ, chỉ tiêu; phân công cụ thể, xác định rõ trách nhiệm và tập trung tổ chức thực hiện, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu đề ra.

Các đại biểu dự hội nghị.

Đối với các báo cáo chuyên đề của UBND tỉnh, nhất là về giải ngân vốn đầu tư công, các công trình, dự án tồn đọng, kéo dài và việc quản lý, xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư, đồng chí yêu cầu tiếp tục rà soát, đánh giá thực chất, xác định rõ những khó khăn, vướng mắc và quyết tâm xử lý. Các cơ quan, đơn vị phải tập trung tìm kiếm phương án, đề xuất giải pháp cụ thể, không chỉ dừng ở việc báo cáo tình hình.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đặc biệt lưu ý tiến độ giải ngân vốn đầu tư công còn thấp, đây là vấn đề đáng lo ngại, cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Trong đó, phải tập trung tháo gỡ từ công tác giải phóng mặt bằng, giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai dự án, qua đó đẩy nhanh tiến độ thực hiện và góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Đối với các hoạt động trong Tháng Đại đoàn kết toàn dân, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị MTTQ chủ trì, phối hợp với chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức các phong trào, hoạt động thiết thực, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, đoàn kết trong cộng đồng dân cư. Chính quyền các địa phương cần dành thời gian xuống cơ sở, trực tiếp gặp gỡ, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, cùng Nhân dân tổ chức các hoạt động phù hợp, qua đó củng cố mối quan hệ gắn bó giữa cấp ủy, chính quyền với Nhân dân.

Đối với các tờ trình của các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cơ bản thống nhất chủ trương; đồng thời yêu cầu các cơ quan tiếp tục rà soát, phân công rõ cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, bảo đảm tiến độ và chất lượng thực hiện.

Đối với định hướng trọng tâm hoạt động giám sát của HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đồng chí lưu ý cần rà soát kỹ, bảo đảm các nội dung giám sát có trọng tâm, trọng điểm, tránh trùng lặp.