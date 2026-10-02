Rà soát trách nhiệm vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ

Cuộc họp do Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Đào Duy Phong chủ trì, với sự tham dự của đại diện Cục Cảnh sát giao thông, Cục Đăng kiểm Việt Nam cùng các đơn vị liên quan của Công an thành phố.

Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Đào Duy Phong chủ trì cuộc họp. Ảnh: Phạm Công

Trước đó, khoảng 0h20 ngày 17-7, xe khách giường nằm BKS 20C-117.22 chở 32 người, lưu thông hướng Ninh Bình - Hà Nội. Khi đến Km197+900 cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, phương tiện bất ngờ lao sang phải, đâm qua hộ lan, rơi xuống đường gom dân sinh rồi lật ngang.

Thời điểm xảy ra tai nạn, xe không va chạm với phương tiện khác. Hậu quả, 4 người tử vong, trong đó có 2 trẻ em; nhiều hành khách bị thương được đưa đi cấp cứu tại các bệnh viện trên địa bàn Hà Nội.

Phương tiện gặp nạn là xe kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng, thuộc Hộ kinh doanh Đỗ Anh Tuấn, tỉnh Thái Nguyên. Xe sản xuất năm 2011, còn niên hạn sử dụng; giấy chứng nhận kiểm định còn hiệu lực đến ngày 17-9-2026 và phù hiệu xe hợp đồng có giá trị đến năm 2031. Lái xe sinh năm 1983.

Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội, Thượng tá Ngô Tiến Bắc thông tin về vụ án. Ảnh: Phạm Công

Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội, Thượng tá Ngô Tiến Bắc cho biết, ngay sau tai nạn, cơ quan điều tra đã khẩn trương vào cuộc. Kết quả điều tra xác định nguyên nhân chính là phương tiện không bảo đảm an toàn khi lưu thông.

Theo hồ sơ điều tra, trục ngang xe của bánh lái có vết đứt, đã được gia cố nhiều lần. Tuy nhiên, quá trình đăng kiểm chưa thực hiện đầy đủ, tạo điều kiện để phương tiện không bảo đảm an toàn tiếp tục hoạt động. Trước khi xảy ra tai nạn, xe đã gãy một bên giảm sóc, hỏng bóng hơi. Chủ xe và lái xe đều biết tình trạng hư hỏng nhưng vẫn đưa phương tiện lưu thông.

Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố chủ phương tiện và tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý những cá nhân liên quan trực tiếp, gián tiếp đến vụ tai nạn.

Đại tá Trần Đình Nghĩa phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Phạm Công

Đại diện Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết sẽ phối hợp địa phương rà soát công tác đăng kiểm tại cơ sở kiểm định phương tiện gặp nạn, đồng thời rà soát quy trình và các văn bản liên quan để xác định những bất cập cần khắc phục.

Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội, Đại tá Trần Đình Nghĩa, cho rằng cần làm rõ quy trình đăng kiểm, đồng thời kiểm tra điều kiện kinh doanh vận tải của đơn vị sở hữu phương tiện. Phòng Cảnh sát giao thông cũng kiến nghị rà soát cơ sở hạ tầng và tổ chức giao thông tại khu vực xảy ra tai nạn.

Theo Đại tá Trần Đình Nghĩa, để tránh những vụ tai nạn tương tự xảy ra, cần tăng cường quản lý phương tiện kinh doanh vận tải, nhất là vận tải hành khách; thường xuyên rà soát, sửa chữa hạ tầng; đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra và xử lý vi phạm.

Kết luận cuộc họp, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Đào Duy Phong cho biết nguyên nhân vụ tai nạn được xác định là phương tiện không bảo đảm an toàn giao thông. Đây là nguyên nhân chủ quan khi chủ xe và lái xe biết phương tiện hư hỏng nhưng vẫn đưa vào hoạt động.

Ông Đào Duy Phong cho biết, Sở Xây dựng sẽ tăng cường tuyên truyền đến tài xế, doanh nghiệp và người dân; đồng thời tăng cường quản lý, vận hành công tác đăng kiểm. Sở kiến nghị Cục Đường bộ tăng cường tuần đường để kịp thời phát hiện, xử lý sự cố.

Các đơn vị Cảnh sát giao thông được đề nghị tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm; đồng thời thông tin cho cơ quan quản lý hạ tầng về những bất cập để kịp thời khắc phục, sửa chữa. Vụ tai cũng nạn cho thấy yêu cầu kiểm soát chặt điều kiện an toàn giao thông của phương tiện kinh doanh vận tải hành khách.