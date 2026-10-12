Rà soát toàn diện, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu năm 2026

Quang cảnh Hội nghị.

Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể tỉnh Thái Nguyên được thành lập theo Quyết định số 1144-QĐ/TU ngày 27/8/2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, hiện có 12 chi, đảng bộ trực thuộc với 164 đảng viên.

Trong quý III/2026, dù vừa kiện toàn tổ chức, vừa tiếp nhận chức năng tham mưu về công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo, Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao.

Đại biểu dự Hội nghị.

Toàn tỉnh đã tổ chức trên 3.370 hội nghị tuyên truyền cho hơn 255.000 lượt người; thực hiện 91 chuyên đề giám sát; tổ chức 590 cuộc tiếp xúc cử tri và 72 cuộc đối thoại trực tiếp.

Trong công tác an sinh xã hội, Ban Vận động cứu trợ tỉnh phân bổ 208,5 tỷ đồng khắc phục hậu quả thiên tai; Quỹ “Vì người nghèo” hỗ trợ làm mới, sửa chữa 34 căn nhà; trao trên 12.800 suất quà cho các gia đình chính sách.

Công tác xây dựng Đảng và chuyển đổi số được đẩy mạnh với 100% tổ chức đảng đăng ký phong trào “Chi bộ bốn tốt”, tỷ lệ số hóa hồ sơ đảng viên đạt 95%.

Đồng chí Vũ Duy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh phát biểu ý kiến.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, trao đổi về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình vận hành mô hình tổ chức mới. Trong đó, tập trung vào công tác sắp xếp bộ máy, cán bộ chuyên trách tham mưu công tác Đảng; công tác bàn giao, quản lý hồ sơ đảng viên, con dấu; hạ tầng kỹ thuật phục vụ chuyển đổi số và cập nhật dữ liệu đảng viên.

Các đại biểu kiến nghị cấp có thẩm quyền sớm ban hành hướng dẫn đồng bộ về quy trình công tác, quan tâm hỗ trợ trang thiết bị và bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn, nhất là trong công tác kiểm tra, giám sát và ứng dụng công nghệ thông tin.

Đồng chí Đinh Quang Tuyên, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đinh Quang Tuyên, yêu cầu, trong quý IV/2026, Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể tỉnh tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm như: Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; hoàn thành 100% việc số hóa hồ sơ đảng viên điện tử; đẩy mạnh các phong trào thi đua, chăm lo Tết cho người nghèo; rà soát toàn diện, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu năm 2026; tăng cường kiểm tra, giám sát và tổ chức đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên bảo đảm thực chất, khách quan.