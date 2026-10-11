Rà soát toàn diện, hoàn thiện hồ sơ dự án cao tốc Bảo Hà – Lai Châu, trình cấp có thẩm quyền xem xét

Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Bảo Hà - Lai Châu, đoạn Bảo Hà - Tân Phong có tổng chiều dài dự kiến khoảng 119km, trong đó đoạn qua tỉnh Lào Cai khoảng 49,5km, qua tỉnh Lai Châu khoảng 69,5km. Dự án được đề xuất đầu tư công với quy mô 4 làn xe, tốc độ thiết kế từ 80-100km/h, gồm 7 nút giao liên thông, 59 cầu, 6 công trình hầm và hệ thống đường gom, công trình dân sinh, an toàn giao thông. Sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 50.990 tỷ đồng.

Quang cảnh buổi làm việc.

Hiện nay, việc kết nối Lai Châu với Hà Nội và các địa phương lân cận chủ yếu thông qua hệ thống quốc lộ có quy mô hạn chế, thường xảy ra sạt lở, gián đoạn giao thông vào mùa mưa lũ. Khi tuyến cao tốc được đầu tư, thời gian di chuyển từ Lai Châu đến Hà Nội dự kiến giảm từ khoảng 6 giờ 30 phút xuống còn 4 giờ 30 phút.

Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các sở, ban, ngành liên quan làm việc với đoàn công tác.

Về công tác chuẩn bị đầu tư, UBND tỉnh Lai Châu đã trình Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi; Hội đồng thẩm định nhà nước đã tổ chức thẩm định và có thông báo kết luận ngày 7/10/2026. Hiện tỉnh đang phối hợp với các bộ, ngành và tỉnh Lào Cai tiếp thu, giải trình, hoàn thiện hồ sơ, trong đó rà soát phương án đầu tư, nguồn vốn, phân chia dự án thành phần, đất đai, rừng và công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Tỉnh đề xuất trình Quốc hội xem xét, quyết định chủ trương đầu tư tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI; phấn đấu khởi công trong quý IV/2027, cơ bản hoàn thành năm 2030 và đưa vào khai thác trong năm 2031.

Tham gia ý kiến tại buổi làm việc, các thành viên Đoàn công tác của Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội nhấn mạnh, Lai Châu và Điện Biên là hai tỉnh chưa có đường cao tốc. Vì vậy, việc đầu tư tuyến cao tốc có ý nghĩa quan trọng trong thu hẹp khoảng cách phát triển giữa miền núi và miền xuôi, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và tạo động lực phát triển lâu dài cho khu vực.

Các thành viên đoàn công tác tham gia ý kiến tại buổi làm việc.

Tuy nhiên, để hoàn thiện hồ sơ trình Quốc hội xem xét chủ trương đầu tư, tỉnh Lai Châu cần làm rõ hơn sự cần thiết, hiệu quả và tác động lan tỏa của dự án; rà soát tổng mức đầu tư, xác định nguồn vốn, phương án phân kỳ và khả năng cân đối vốn đối ứng hơn 2.000 tỷ đồng.

Đồng chí Nguyễn Hữu Toàn, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội nhấn mạnh, Lai Châu và Điện Biên là các tỉnh chưa có đường cao tốc, do đó phải tính toán cân đối trên nhiều góc cạnh để đầu tư dự án.

Bên cạnh đó, các đại biểu đề nghị hoàn thiện phương án kỹ thuật, phân chia dự án thành phần; bổ sung cơ chế, chính sách đặc thù trong giải phóng mặt bằng, di dời công trình hạ tầng, bố trí tái định cư, bảo vệ môi trường và ứng phó thiên tai. Đặc biệt, do tuyến đi qua khu vực có điều kiện địa hình, địa chất phức tạp, đơn vị tư vấn cần nghiên cứu, lựa chọn hướng tuyến và giải pháp kỹ thuật phù hợp, bảo đảm an toàn công trình trong quá trình thi công và khai thác. Các nội dung cần được luận chứng bằng giải pháp cụ thể, làm rõ tính khả thi, hiệu quả đầu tư và khả năng bảo đảm tiến độ thực hiện dự án.

Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Sở Xây dựng Lai Châu tiếp thu các ý kiến tham gia của đoàn công tác để hoàn thiện hồ sơ sự án.

Sau khi nghe các thành viên đoàn công tác tham gia ý kiến, các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các cơ quan liên quan của tỉnh trân trọng cảm ơn các ý kiến đầy tâm huyết tham gia cho tỉnh Lai Châu; đồng thời làm rõ, tiếp thu để tiếp tục điều chỉnh, hoàn thiện báo cáo giải trình, hồ sơ dự án trình Quốc hội xem xét, quyết định.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Minh Sơn - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính, Trưởng đoàn công tác ghi nhận sự chủ động, quyết liệt của tỉnh Lai Châu trong triển khai nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và phối hợp với các bộ, ngành Trung ương chuẩn bị hồ sơ dự án.

Đồng chí Nguyễn Minh Sơn - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính, Trưởng đoàn công tác ghi nhận sự chủ động, quyết liệt của tỉnh Lai Châu, đồng thời yêu cầu phối hợp rà soát toàn diện, hoàn thiện hồ sơ dự án.

Về phương án đầu tư, cần tiếp tục rà soát, hoàn thiện hướng tuyến và giải pháp kỹ thuật, bảo đảm lựa chọn phương án tối ưu, an toàn trong quá trình khai thác, kể cả khi thời tiết bất lợi. Tổng mức đầu tư phải được tính toán trên cơ sở phương án kỹ thuật đã lựa chọn, xác định chính xác, đầy đủ các khoản chi phí và chi phí dự phòng, bảo đảm chất lượng, hiệu quả. Bộ Xây dựng phối hợp với Bộ Tài chính và 2 tỉnh thống nhất phương án nguồn vốn, mức vốn tham gia và khả năng cân đối ngân sách địa phương; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Đồng chí cũng yêu cầu rà soát, cập nhật số liệu giao thông vận tải, phương pháp dự báo và các giả thiết đầu vào, làm rõ nhu cầu vận tải, bảo đảm sự phù hợp giữa lưu lượng phương tiện dự báo, quy mô đầu tư và thời điểm đưa công trình vào khai thác. Thống nhất số liệu về sử dụng đất, các hộ dân bị ảnh hưởng và nhu cầu tái định cư; chuẩn bị đầy đủ điều kiện về chỗ ở, sinh kế, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, nhất là đối với đồng bào dân tộc thiểu số bị ảnh hưởng bởi dự án.

Hoàn thiện hồ sơ chuyển mục đích sử dụng rừng, làm rõ sự cần thiết và điều kiện thực hiện, ưu tiên giải pháp giảm thiểu diện tích rừng tự nhiên, rừng phòng hộ bị ảnh hưởng; thực hiện trồng rừng thay thế, bảo đảm yêu cầu về môi trường, khí hậu và quy hoạch bãi đổ thải. Rà soát các cơ chế, chính sách đặc thù và những nội dung thuộc thẩm quyền để chủ động tổ chức thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế.

Đồng chí Trưởng đoàn đề nghị các bộ, ngành Trung ương và 2 địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ, rà soát tính cấp thiết, hiệu quả lan tỏa và tính khả thi về tiến độ khởi công dự án; khẩn trương tiếp thu các ý kiến, hoàn thiện hồ sơ, báo cáo Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét.