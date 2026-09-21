Rà soát toàn diện chương trình, sách giáo khoa

Rà soát đồng bộ, toàn diện, sâu rộng

Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn cho biết, thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đưa nhiệm vụ trọng tâm trong năm học tới là rà soát sự đồng bộ giữa chương trình và SGK.

Những năm qua, những nội dung phát sinh bất cập, Bộ đã chỉnh sửa kịp thời. Tuy nhiên, đợt rà soát lần này sẽ mang tính đồng bộ, toàn diện và ở mức độ sâu hơn. Trọng tâm là rà soát kỹ chương trình giáo dục phù hợp với bối cảnh mới, hướng tới phát triển năng lực toàn diện của người học; tăng cường giáo dục đạo đức, kỹ năng, lối sống và trách nhiệm xã hội.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cho biết, sẽ cắt giảm thời lượng các môn học không còn phù hợp. Ảnh: Trọng Hiếu

Đặc biệt, Bộ sẽ xem xét giảm thời lượng đối với những môn học không còn phù hợp hoặc thiếu tính thiết thực.

Đối với SGK, đã chỉnh sửa những nội dung bảo đảm phù hợp với chính quyền địa phương 2 cấp; thời gian tới sẽ tiếp tục chỉnh sửa cho phù hợp hơn.

Lãnh đạo ngành Giáo dục cũng chia sẻ, việc xây dựng chương trình giáo dục và SGK đòi hỏi nhiều thời gian và sự cẩn trọng. Quá trình này sẽ dựa trên đội ngũ chuyên gia giỏi, thành lập các Hội đồng chuyên môn để rà soát, chỉnh sửa và thẩm định kỹ lưỡng.

Dù khối lượng công việc rất lớn, nhưng Bộ Giáo dục và Đào tạo đang chủ động lập kế hoạch cụ thể để triển khai một cách khẩn trương nhất.

Hạn chế trong dự báo nhu cầu sách giáo khoa

Thông tin về công tác cung ứng SGK cho năm học 2026 - 2027, Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn cho biết, từ tháng 12/2025, Bộ đã phê duyệt lựa chọn một bộ SGK. Bộ cũng đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cùng các địa phương chủ động thống kê, dự báo nhu cầu và lập kế hoạch sản xuất.

Tuy nhiên, thực tế triển khai năm nay xuất hiện một số yếu tố đặc thù. Do một số địa phương triển khai chủ trương miễn phí SGK, dẫn đến tâm lý chờ đợi, phụ huynh chưa chủ động mua sách. Bên cạnh đó, nhiều trường học chưa đăng ký đầy đủ số lượng bộ sách, gây khó khăn cho khâu tổng hợp kế hoạch của Nhà xuất bản.

Các đại biểu dự phiên giải trình. Ảnh: Trọng Hiếu

Lãnh đạo ngành Giáo dục thẳng thắn thừa nhận, công tác lập kế hoạch cung ứng sách giáo khoa năm nay dự báo chưa chính xác cho từng địa phương, cho từng môn học, dẫn đến việc cung ứng xuất hiện tình trạng thiếu cục bộ ở một số môn học và một số thời điểm nhất định.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các địa phương và đơn vị xuất bản để điều tiết, bảo đảm cung ứng đầy đủ, kịp thời SGK cho học sinh trên cả nước.

Đến 17h ngày 19/9, 99,75% học sinh đã có sách giáo khoa, còn thiếu 900.000 cuốn chưa đến tay học sinh. "Chúng tôi tin rằng một vài ngày tới các nhà xuất bản, công ty cung ứng sách sẽ làm việc tích cực để cung ứng đầy đủ sách đến tay người học", Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn khẳng định.

Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn cho biết sẽ nghiêm túc rút kinh nghiệm và giám sát chặt chẽ việc lập kế hoạch, dự báo số lượng SGK, không để tái diễn tình trạng này trong các năm học tới.