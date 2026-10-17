Rà soát toàn diện chính sách giảm phí BOT trên phạm vi toàn quốc

Thời gian qua, chủ trương giảm giá dịch vụ sử dụng đường bộ đối với phương tiện sinh sống trong phạm vi từ 5 đến 10 km xung quanh trạm thu phí được triển khai nhằm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, nhà đầu tư và người dân.

Tuy nhiên, thực tiễn vận hành đã bộc lộ không ít bất cập trong công tác xác nhận và quản lý đối tượng thụ hưởng, đặc biệt tại các đơn vị sở hữu phương tiện lớn hoặc doanh nghiệp vận tải. Những vướng mắc này đòi hỏi công tác quản lý phải có sự chấn chỉnh kịp thời để đảm bảo sự công bằng và minh bạch.

Bộ Xây dựng chỉ đạo kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm trong giảm giá dịch vụ BOT. Ảnh minh hoạ

Nhằm giải quyết triệt để tình trạng trên, cơ quan quản lý nhà nước yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo lực lượng chức năng phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp dự án BOT tiến hành kiểm tra toàn diện danh sách phương tiện thuộc diện thụ hưởng.

Cụ thể, thông tin về chủ phương tiện trong phạm vi ưu đãi bắt buộc phải được đối chiếu trực tiếp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Biện pháp này giúp xác định chính xác đối tượng và phạm vi áp dụng, qua đó hạn chế tối đa tình trạng xác nhận sai quy định hoặc lợi dụng chính sách để trục lợi.

Song song với công tác kiểm tra dữ liệu, Bộ Xây dựng cũng kiên quyết yêu cầu các địa phương xử lý nghiêm minh theo thẩm quyền đối với các hành vi vi phạm pháp luật về giá và các trường hợp cố tình trục lợi chính sách miễn, giảm giá.

Đối với các vụ việc có dấu hiệu vi phạm mang tính hệ thống gây thiệt hại lớn, cơ quan chức năng cần khẩn trương xác minh để chuyển giao cho cơ quan có thẩm quyền xem xét xử lý theo quy định pháp luật.

Về phía các nhà đầu tư và doanh nghiệp dự án BOT, trách nhiệm tổ chức thu đúng, thu đủ giá dịch vụ sử dụng đường bộ được đặc biệt nhấn mạnh, nghiêm cấm mọi hành vi buông lỏng quản lý hoặc tiếp tay cho sai phạm.

Đánh giá về ý nghĩa của đợt rà soát này, việc chuẩn hóa dữ liệu không chỉ bảo vệ nguồn doanh thu hợp pháp của các dự án BOT mà còn góp phần giữ vững an ninh trật tự tại địa phương, đảm bảo quyền lợi thiết thực cho người dân sinh sống quanh khu vực trạm thu phí theo đúng định hướng ban đầu tại Văn bản số 11519 ngày 11/10/2017 của Bộ Giao thông vận tải, nay là Bộ Xây dựng.

Đồng thời, chính quyền địa phương cũng được đề nghị tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ nhà đầu tư tạo điều kiện thuận lợi nhất cho chủ phương tiện khi di chuyển qua các trạm thu phí.