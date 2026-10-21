Rà soát toàn diện các chỉ tiêu, có giải pháp bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ năm 2026

Dự buổi làm việc có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh và đại diện các sở, ban, ngành.

Đồng chí Bùi Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, chủ trì buổi làm việc.

Trong 9 tháng năm 2026, 5 phường, xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội và cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu theo kế hoạch. Kinh tế các địa phương tăng trưởng trên 10%; tổng thu ngân sách đạt hơn 1.496 tỷ đồng; thành lập mới 215 doanh nghiệp.

Các địa phương tiếp tục triển khai thực hiện nhiều dự án trọng điểm phát triển kinh tế góp phần cải thiện cơ sở hạ tầng và diện mạo đô thị.

Công tác xây dựng Đảng được chú trọng, 5 đảng bộ kết nạp 323 đảng viên mới, đều vượt chỉ tiêu năm. Lĩnh vực văn hóa - xã hội đạt nhiều kết quả; quốc phòng - an ninh được giữ vững.

Các đại biểu dự buổi làm việc.

Bên cạnh kết quả đạt được, các địa phương còn gặp khó khăn trong giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư, thu ngân sách và giải ngân vốn đầu tư công. Công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, bảo vệ môi trường ở một số nơi còn hạn chế; tiến độ số hóa dữ liệu đất đai và giải quyết một số thủ tục hành chính chưa đáp ứng yêu cầu.

Tại buổi làm việc, đại diện các địa phương và sở, ngành liên quan trao đổi các nội dung như: kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; thu hồi và giao đất, nhất là đối với các dự án khu công nghiệp trọng điểm; đẩy nhanh tiến độ đầu tư các khu tái định cư, hoàn thiện hạ tầng giao thông, thoát nước và chỉnh trang đô thị; tháo gỡ khó khăn về quy hoạch, thủ tục đầu tư, thanh toán, quyết toán và giải ngân vốn đầu tư công; giải pháp nâng cao hiệu quả thu ngân sách, nhất là các khoản thu từ đất.

Đại biểu phát biểu tại buổi làm việc.

Các địa phương cũng kiến nghị tăng cường hướng dẫn nghiệp vụ, bố trí cán bộ phù hợp với khối lượng công việc sau sắp xếp; hỗ trợ hạ tầng số, trang thiết bị, phần mềm dùng chung và chuẩn hóa dữ liệu đất đai, hồ sơ hành chính, đáp ứng yêu cầu vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bùi Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của các địa phương trong triển khai nhiệm vụ 9 tháng qua. Tuy nhiên, đồng chí nhấn mạnh, kết quả đạt được vẫn chưa đáp ứng yêu cầu và kỳ vọng.

Đồng chí Bùi Văn Lương phát biểu kết luận buổi làm việc.

Đồng chí đề nghị UBND tỉnh tăng cường chỉ đạo bao quát các lĩnh vực kinh tế - xã hội; chú trọng rà soát kỹ công tác quy hoạch, bảo đảm tính đồng bộ, tầm nhìn dài hạn và phù hợp với định hướng phát triển.

Các địa phương phải rà soát toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, quyết liệt hơn trong lãnh đạo, chỉ đạo, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ năm 2026. Tập trung đẩy nhanh công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, bảo đảm tiến độ các công trình, dự án gắn với việc chấp hành nghiêm quy định của pháp luật.

Về thu ngân sách, đồng chí yêu cầu chủ động rà soát, đánh giá đầy đủ các nguồn thu, có giải pháp khai thác hiệu quả dư địa, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu năm 2026; đồng thời tạo nền tảng nguồn thu ổn định, bền vững cho những năm tiếp theo.

Đại biểu dự buổi làm việc.

Cùng với đó cần tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các công trình, dự án tồn đọng, kéo dài. Đối với đầu tư công, các địa phương phải căn cứ khả năng cân đối và nguồn thu thực tế hằng năm để xây dựng kế hoạch triển khai phù hợp, bảo đảm đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, tránh dàn trải, chạy theo số lượng dẫn đến lãng phí nguồn lực.

Đồng chí lưu ý các địa phương tiếp tục quan tâm bố trí nguồn lực thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội, bảo đảm người dân được thụ hưởng chính sách theo quy định, gắn phát triển kinh tế với nâng cao đời sống nhân dân.