Rà soát toàn diện, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2026

Đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc - Ảnh: V.A

Báo cáo tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo phường Đông Hà cho biết, 9 tháng năm 2026, với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, phường đã đạt nhiều kết quả tích cực, kinh tế phát triển ổn định, thương mại-dịch vụ duy trì đà tăng trưởng khá, tổng mức bán lẻ hàng hóa 9 tháng tăng 8,5% so với cùng kỳ. Công tác quản lý thu-chi ngân sách được triển khai đúng dự toán được giao và quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Đến ngày 12/10, thực hiện thu 219.042/597.056 triệu đồng, đạt 36,69% dự toán HĐND phường giao (đạt 37,12% dự toán cấp trên giao); trong đó, thu ngân sách trên địa bàn không bao gồm tiền sử dụng đất đạt 91.588 triệu đồng, đạt 76,29% dự toán HĐND phường giao (đạt 81,01% dự toán cấp trên giao). Tổng chi ngân sách địa phương đến ngày 12/10, thực hiện 268.129 triệu đồng, đạt 60,92% dự toán cấp trên giao.

Đối với phường Nam Đông Hà, công tác giải ngân vốn đầu tư công đạt nhiều kết quả tích cực. Tổng kế hoạch vốn năm 2026 do UBND phường quản lý là 73,506 tỉ đồng, tổng khối lượng thực hiện và giá trị giải ngân đến ngày 10/10 là 27,029 tỉ đồng, đạt 36,77% kế hoạch.

Đại diện lãnh đạo phường Đông Hà báo cáo tình hình phát triển kinh tế-xã hội 9 tháng năm 2026 - Ảnh: V.A

Tại buổi làm việc, lãnh đạo hai phường đã có nhiều kiến nghị, đề xuất với Thường trực Tỉnh ủy, các sở, ngành nhiều nội dung nhằm thực hiện tốt hơn nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương, bảo đảm hoàn thành các mục tiêu năm 2026.

Trong đó, xem xét để ngân sách phường được hưởng 100% đối với các khoản thu từ việc giải quyết thủ tục hành chính về đất đai; bố trí vốn cho các dự án chuyển tiếp và danh mục 10 dự án khởi công mới trên địa bàn phường Đông Hà từ nguồn ngân sách của tỉnh liên quan đến giao thông, hạ tầng kỹ thuật, giáo dục-đào tạo, cảnh quan và môi trường…

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao nỗ lực của các phường Đông Hà, Nam Đông Hà trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2026. Đồng chí yêu cầu các phường rà soát toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã được giao; đánh giá cụ thể tiến độ từng chì tiêu và xác định rõ những chỉ tiêu đạt thấp, có nguy cơ không đạt để có giải pháp thực hiện ưu tiên, quyết liệt.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp tăng thu ngân sách; đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân vốn đầu tư công và vốn chương trình mục tiêu quốc gia, phấn đấu đạt 100% kế hoạch vốn năm 2026. Cùng với đó là xây dựng hoàn thành kế hoạch đầu tư công trung hạn 2026-2030, kế hoạch đầu tư công năm 2027 để trình cấp có thẩm quyền thông qua bảo đảm theo luật định.

Đồng chí Nguyễn Đăng Quang cũng lưu ý các phường chú trọng thực hiện công tác an sinh xã hội, quan tâm đặc biệt đến các đối tượng chính sách, gia đình người có công, chăm sóc sức khỏe Nhân dân trên địa bàn…