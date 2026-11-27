Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Cát Tiên phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Phạm Tùng

Theo Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố, diện tích đất cần thu hồi để triển khai Dự án Đường cao tốc Dầu Giây - Tân Phú là hơn 390ha. Đến nay, diện tích mặt bằng đã bàn giao cho nhà đầu tư dự án là gần 373ha, đạt hơn 95% tổng diện tích. Phần diện tích còn lại chưa bàn giao mặt bằng hiện thuộc đoạn tuyến qua địa bàn các xã Phú Hòa và Phú Lâm. Với phần diện tích này, các địa phương đã hoàn thành công tác phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ. Tuy nhiên, do phần vốn bổ sung cho công tác giải phóng mặt bằng chưa được bố trí đủ, cơ quan chức năng chưa có nguồn kinh phí để chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân nên chưa hoàn thành bàn giao toàn bộ mặt bằng của dự án. Do đó, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố kiến nghị liên danh nhà đầu tư, Ban Quản lý dự án đường bộ miền Bắc bố trí đủ kế hoạch vốn cho dự án để thực hiện chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân.

Tại buổi làm việc, đại diện các phường, xã có dự án đi qua kiến nghị về quy hoạch các tuyến đường gom dân sinh, hệ thống thoát nước của dự án.

Liên danh nhà đầu tư dự án kiến nghị UBND thành phố chỉ đạo các cơ quan chức năng hỗ trợ giải quyết các vướng mắc về thủ tục cấp phép mỏ vật liệu phục vụ thi công dự án, bãi đổ thải.

Đại diện UBND xã Phú Lâm phát biểu ý kiến tại buổi làm việc. Ảnh: Phạm Tùng

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Cát Tiên đề nghị: Liên danh nhà đầu tư, Ban Quản lý dự án đường bộ miền Bắc sớm bố trí đủ nguồn vốn, chuyển cho các địa phương để thực hiện chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho người dân để các địa phương sớm hoàn thành bàn giao toàn bộ mặt bằng dự án.

Các địa phương có dự án đi qua khẩn trương rà soát nhu cầu về đường gom dân sinh, hệ thống thoát nước của dự án gửi Sở Xây dựng tổng hợp, báo cáo UBND thành phố để đề nghị bổ sung đầu tư các hạng mục cần thiết. Dự án đang trong quá trình triển khai thi công nên cần sớm bổ sung các hạng mục cần thiết, tránh tình trạng các hạng mục đầu tư không đồng bộ, phải bổ sung khi dự án đã hoàn thành thi công.