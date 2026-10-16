Rà soát toàn bộ diện tích đất dự án của Công ty Long Sơn

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Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành Văn bản chỉ đạo, Chi cục Kiểm lâm chủ trì, phối hợp với Chi cục Quản lý đất đai và UBND xã Quảng Trực kiểm tra, rà soát tình hình quản lý, sử dụng đất tại dự án do Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Long Sơn thực hiện trên địa bàn.

Theo yêu cầu của Sở Nông nghiệp và Môi trường, phạm vi rà soát bao gồm toàn bộ diện tích đất đã bàn giao cho doanh nghiệp thực hiện dự án, trong đó có cả phần diện tích đã thu hồi. Các đơn vị liên quan sẽ đánh giá tình hình quản lý đất sau bàn giao, đồng thời xem xét năng lực triển khai dự án của doanh nghiệp để tham mưu cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định nếu cần thiết.

Song song với việc rà soát đất dự án, Chi cục Kiểm lâm được yêu cầu kiểm tra hoạt động của Đoàn kiểm tra bảo vệ rừng và đất lâm nghiệp được thành lập theo Quyết định số 2201/QĐ-UBND ngày 18/11/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng.

Nội dung kiểm tra tập trung vào việc thực hiện nhiệm vụ của các thành viên, làm rõ trách nhiệm trong quá trình triển khai công tác bảo vệ rừng; đồng thời đề xuất kiện toàn tổ chức, phân công nhiệm vụ cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động. Trường hợp phát hiện thiếu sót, sai phạm, các đơn vị phải xem xét, đề xuất xử lý trách nhiệm theo quy định.

Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng yêu cầu tăng cường tuần tra, kiểm tra trên địa bàn, kịp thời phát hiện và ngăn chặn các hành vi phá rừng, khai thác rừng trái phép, lấn chiếm đất lâm nghiệp và tranh chấp đất đai. Các vụ việc phát hiện phải được xử lý hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết, tránh phát sinh tranh chấp kéo dài, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự tại địa phương.

Chi cục Kiểm lâm có trách nhiệm đôn đốc các đơn vị liên quan báo cáo kết quả thực hiện những nhiệm vụ UBND tỉnh giao, đồng thời tổng hợp kết quả kiểm tra, rà soát đất dự án và công tác bảo vệ rừng để tham mưu Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/10/2026.

Việc rà soát nhằm làm rõ tình hình quản lý, sử dụng đất tại dự án, nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong quản lý đất đai và bảo vệ rừng tại xã Quảng Trực. Kết quả kiểm tra sẽ là cơ sở để cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định hướng xử lý đối với những vấn đề phát sinh theo quy định pháp luật./.