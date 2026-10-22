Rà soát tính đồng bộ của Luật Đất đai, bảo đảm quyền lợi người dân khi thu hồi đất

Đồng chí Trần Tiến Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì phiên thảo luận.

Tại phiên thảo luận, ĐBQH tỉnh đề nghị rà soát tính thống nhất giữa Luật Đất đai với các luật có liên quan; làm rõ cơ chế thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và hoàn thiện chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số.

Tránh chồng chéo giữa Luật Đất đai với các luật có liên quan

Phát biểu tại phiên thảo luận, đồng chí Trần Tiến Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đề nghị rà soát tính đồng bộ giữa Luật Đất đai với các luật khác, tránh phát sinh vướng mắc khi thực hiện.

Đối với dự án BT, đại biểu đề nghị quy định rõ nguyên tắc ngang giá giữa công trình và quỹ đất thanh toán ngay từ thời điểm ký hợp đồng, góp phần khơi thông nguồn lực đầu tư hạ tầng.

Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh cũng đề nghị bổ sung, làm rõ phạm vi thu hồi đất đối với khu công nghiệp đổi mới sáng tạo; nghiên cứu cơ chế thu hồi đất phù hợp cho các dự án du lịch quy mô lớn, trường quay, sân golf, bảo đảm thể chế hóa các nghị quyết về phát triển du lịch và văn hóa.

Về bảng giá đất, đại biểu đồng tình rà soát định kỳ 3 năm một lần, đồng thời đề nghị quy định cụ thể các trường hợp điều chỉnh đột xuất. Đối với bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, cần làm rõ cơ chế đối trừ khi nơi ở mới có giá trị cao, bảo đảm người dân có nơi ở mới ngang bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ, thuận lợi cho sinh kế.

Đại biểu Lò Thị Luyến, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu ý kiến tại phiên thảo luận.

Làm rõ chính sách miễn thuế, bồi thường và kế hoạch sử dụng đất cấp xã

Tham gia thảo luận, đại biểu Lò Thị Luyến, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đề nghị rà soát quy định miễn thuế thu nhập cá nhân đối với chuyển quyền sử dụng phần đất còn lại sau thu hồi tại khoản 6 Điều 41, bảo đảm thống nhất với Luật Thuế thu nhập cá nhân; đồng thời giới hạn diện tích được hưởng chính sách, hướng dẫn cụ thể các trường hợp áp dụng để tránh lợi dụng trốn thuế.

Đối với dự án BT, đại biểu đề nghị xác định giá trị công trình và quỹ đất thanh toán tại cùng thời điểm ký hợp đồng, đồng thời quy định rõ cơ chế quyết toán, xử lý chênh lệch, bảo đảm hài hòa lợi ích và tránh thất thoát tài sản công.

Về kế hoạch sử dụng đất cấp xã, đại biểu Lò Thị Luyến đề nghị thống nhất thẩm quyền phê duyệt theo hướng, UBND cấp xã phê duyệt sau khi HĐND cùng cấp thông qua. Đối với thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, cần làm rõ trình tự, thời hạn phê duyệt, chi trả bồi thường và xác định người nhận bồi thường khi đất đã chuyển quyền hợp pháp nhưng chưa hoàn tất đăng ký, tránh phát sinh tranh chấp.

ĐBQH Vừ A Bằng phát biểu tại phiên thảo luận.

Hoàn thiện chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số

Góp ý Điều 15 dự thảo Luật, đại biểu Quốc hội Vừ A Bằng đề nghị rà soát quy định về quyền chuyển nhượng, thế chấp quyền sử dụng đất, bảo đảm thống nhất giữa khoản 2 và khoản 3, tránh mâu thuẫn trong thực hiện chính sách hỗ trợ đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số.

Đối với trường hợp người sử dụng đất chết mà không có người thừa kế, đại biểu đề nghị làm rõ phương án xử lý tài sản gắn liền với đất. Đồng thời, cần thống nhất đối tượng thụ hưởng chính sách giữa dự thảo Luật với các nghị quyết và văn bản hướng dẫn, tạo thuận lợi cho công tác quản lý, thực hiện tại cơ sở.

Liên quan đến việc luật hóa Nghị quyết số 171 của Quốc hội về thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất, đại biểu Vừ A Bằng đề nghị sơ kết, tổng kết việc thực hiện trước khi quyết định, bảo đảm có cơ sở thực tiễn. Đồng thời, cần rà soát, bảo đảm tính thống nhất giữa Luật Đất đai với các luật liên quan, nhất là Bộ luật Dân sự trong thực hiện các quyền về sử dụng đất.