Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo tiến độ tham mưu xây dựng Dự thảo các Nghị quyết.

Đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan dự hội nghị.

Về lĩnh vực thể thao, Dự thảo Nghị quyết quy định mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng, tiền thưởng, đãi ngộ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao, huấn luyện viên, vận động viên thể thao quần chúng và mức chi tổ chức các giải thi đấu thể thao trên địa bàn thành phố Bắc Ninh được xây dựng trên cơ sở nghiên cứu, rà soát các quy định hiện hành, đồng thời tiếp thu, tổng hợp ý kiến tham gia của các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan.

Nội dung Dự thảo tập trung vào 5 nhóm chính sách trọng tâm gồm: Chế độ dinh dưỡng, tiền lương và các khoản hỗ trợ đặc thù đối với huấn luyện viên, vận động viên; chế độ đãi ngộ đối với vận động viên đạt thành tích cao; chính sách khen thưởng huấn luyện viên, vận động viên tại các giải thể thao; chế độ chi phục vụ công tác tổ chức, điều hành các giải thể thao và các điều kiện bảo đảm thực hiện chính sách. Trong quá trình xây dựng, cơ quan soạn thảo đã nghiên cứu điều chỉnh một số nội dung về đối tượng, mức hưởng, tiêu chí thành tích và định mức chi theo hướng cụ thể, phù hợp hơn với điều kiện thực tiễn của thành phố.

Về lĩnh vực văn hóa, Dự thảo Nghị quyết quy định nội dung và mức hỗ trợ kinh phí đối với nghệ nhân trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể, Làng Quan họ gốc và Làng Quan họ thực hành trên địa bàn thành phố Bắc Ninh.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Trọng Bắc báo cáo tiến độ tham mưu xây dựng Dự thảo Nghị quyết trong lĩnh vực thể thao.

Dự thảo kế thừa các đối tượng và mức hỗ trợ theo hai Nghị quyết số 213/2015/NQ-HĐND ngày 09/12/2015 và số 16/2023/NQ-HĐND ngày 05/10/2023, gồm: nghệ nhân được Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh phong tặng trước ngày 01/7/2025; các Làng Quan họ gốc và Làng Quan họ thực hành. Điểm mới của Dự thảo là mở rộng đối tượng thụ hưởng, bổ sung các Làng Quan họ gốc và Làng Quan họ thực hành được Chủ tịch UBND cấp xã công nhận trong thời gian tới.

Đến nay, Dự thảo Nghị quyết đã được gửi lấy ý kiến các sở, ngành, địa phương và nhận được 26 văn bản góp ý với sự đồng thuận cao. Sau khi tổng hợp, tiếp thu ý kiến và hoàn thành thẩm định của Sở Tư pháp, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ và trình dự thảo Nghị quyết tại Tờ trình số 258/TTr-SVHTTDL ngày 16/11/2026, bảo đảm tiến độ và trình tự theo quy định.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Đáp báo cáo tiến độ tham mưu xây dựng Dự thảo Nghị quyết về lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể.

Tại cuộc họp, đại diện các sở, ngành, đơn vị liên quan đóng góp ý kiến, cơ bản thống nhất khẳng định sự cần thiết của việc xây dựng chính sách trong lĩnh vực thể thao và di sản văn hóa phi vật thể, đồng thời trao đổi, thảo luận làm rõ nội hàm của một số quy định. Các đại biểu đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục rà soát căn cứ pháp lý, làm rõ cơ sở đề xuất các mức chi, đánh giá kỹ khả năng cân đối ngân sách và tác động của chính sách; bảo đảm tính thống nhất, khả thi, tránh chồng chéo với các quy định hiện hành.

Trên cơ sở các ý kiến đóng góp, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu, hoàn thiện các Dự thảo, bảo đảm chất lượng trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.