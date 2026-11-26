Tham dự cuộc họp có lãnh đạo Sở Nội vụ, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch cùng đại diện các sở, ngành liên quan.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Hồ Trung Việt (bìa trái) và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Vũ Thăng, chủ trì cuộc họp, nghe các đơn vị báo cáo tiến độ xây dựng Đền tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ, người có công tỉnh Cà Mau.

Báo cáo kết quả rà soát, thu thập, đối chiếu thông tin liệt sĩ, Bà mẹ Việt Nam anh hùng và Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân phục vụ công tác ghi danh tại công trình, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Trần Yến Hoà cho biết: Đến nay đã thống kê, rà soát hơn 27.700 hồ sơ liệt sĩ; gần 4.400 Bà mẹ Việt Nam anh hùng và 105 Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Tuy nhiên, nhiều hồ sơ vẫn chưa đủ căn cứ xác định nơi hy sinh, phải tiếp tục xác minh, bổ sung thông tin.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ Trần Yến Hoà báo cáo kết quả rà soát hồ sơ liệt sĩ, Bà mẹ Việt Nam anh hùng và Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Sở Nội vụ sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 9, Quân khu 7 và các địa phương liên quan để đối chiếu, hoàn thiện dữ liệu, đảm bảo từng thông tin đưa vào ghi danh phải chính xác, đầy đủ.

Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Lý Vỹ Triều Dương báo cáo tại cuộc họp.

Đối với các hạng mục văn hoá, Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Lý Vỹ Triều Dương báo cáo tiến độ thiết kế các cụm phù điêu, tượng, nhà trưng bày, hình ảnh tại nhà truyền thống, nhà tưởng niệm và tư liệu về Bí thư Tỉnh uỷ qua các thời kỳ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Vũ Thăng gợi mở những nội dung cần tập trung trao đổi, làm rõ.

Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Trần Trung Vĩ góp ý về phương án thể hiện nội dung trên các hạng mục hành lang.

Đại diện các sở, ngành đã góp ý về việc khai thác, xác minh nguồn tư liệu lịch sử; bố cục, cách thể hiện các cụm phù điêu, tượng, hình ảnh và nội dung trưng bày. Trong đó, cần chú trọng tính chính xác của nhân vật, sự kiện, bảo đảm sự kết nối giữa các hạng mục, tạo không gian tưởng niệm trang nghiêm, hài hoà và có chiều sâu.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Hồ Trung Việt phát biểu tại cuộc họp.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Hồ Trung Việt yêu cầu các đơn vị rà soát kỹ từng nội dung, phối hợp chặt chẽ, bảo đảm tiến độ và chất lượng các phần việc được giao. Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ nhấn mạnh dữ liệu ghi danh phải được kiểm chứng chính xác, không để xảy ra sai sót dù là chi tiết nhỏ nhất.

Đối với các hạng mục phù điêu, đài biểu tượng, chuông tri ân, cần khẩn trương kiểm tra, rà soát, hoàn thiện; tư liệu, hình ảnh và phương án trưng bày phải được thẩm định kỹ, bảo đảm giá trị lịch sử và tính khoa học.

Phối cảnh tổng thể Đền Tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ và người có công tỉnh Cà Mau.

Đồng chí Hồ Trung Việt yêu cầu các đơn vị phối hợp nghiên cứu, xây dựng phương án số hoá tư liệu, trước hết là dữ liệu về liệt sĩ, bảo đảm thông tin được lưu trữ có hệ thống, chính xác, thuận tiện tra cứu và phục vụ thân nhân, người dân tìm hiểu, tưởng niệm. Đồng thời, chuẩn bị chu đáo nội dung thuyết trình, làm rõ ý tưởng và ý nghĩa từng hạng mục trong tổng thể công trình.

Đền Tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ và người có công tỉnh Cà Mau được xây dựng tại khu vực ốc đảo, phường An Xuyên, với tổng mức đầu tư hơn 300 tỷ đồng, thực hiện trong giai đoạn 2026-2028. Công trình gồm 23 hạng mục, hướng đến xây dựng không gian tưởng niệm trang nghiêm, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, đồng thời là địa chỉ giáo dục truyền thống lịch sử, cách mạng cho các thế hệ hôm nay và mai sau.