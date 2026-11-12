Rà soát tiến độ triển khai các hoạt động tổ chức Ngày Văn hoá Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026

Quang cảnh hội nghị.

Đồng chí Lê Nguyên Ngọc, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đại diện các sở, ban, ngành của tỉnh.

Từ ngày 18 đến 24/11/2026, tỉnh Ninh Bình sẽ tổ chức chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11) và Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11), tạo không khí vui tươi, phấn khởi, góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, quảng bá hình ảnh vùng đất, con người Ninh Bình.

Theo Kế hoạch của UBND tỉnh, các hoạt động được tổ chức trước, trong và sau Tuần Văn hóa đại đoàn kết dân tộc (từ ngày 18 đến 24/11/2026), với nhiều chương trình văn hóa, nghệ thuật, thể thao, du lịch phong phú, hướng về cơ sở, thu hút sự tham gia của đông đảo nhân dân.

Điểm nhấn trong chuỗi hoạt động là Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Tuần Văn hóa đại đoàn kết dân tộc, dự kiến khai mạc lúc 20 giờ ngày 14/11 tại khu vực Công viên văn hóa SunUrban City, phường Hà Nam. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng phát thanh, truyền hình và các nền tảng số của Báo và phát thanh, truyền hình Ninh Bình, với các nội dung nghệ thuật đặc sắc

Trong Tuần Văn hóa đại đoàn kết dân tộc, nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật được tổ chức. Các hoạt động nhằm đưa văn hóa đến gần hơn với người dân, nhất là thế hệ trẻ…

Lãnh đạo Sở Văn hoá và Thể thao phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện Sở Văn hoá và Thể thao báo cáo tình hình triển khai tổ chức Ngày Văn hoá Việt Nam năm 2026 gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 tỉnh Ninh Bình.

Theo đó, các hoạt động dự kiến sẽ được triển khai đồng bộ, tập trung vào công tác thông tin, tuyên truyền về “Ngày Văn hoá Việt Nam” gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026; tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, du lịch; trưng bày, triển lãm, chiếu phim; tham quan, giáo dục, trải nghiệm.

Đến thời điểm hiện tại, Sở Văn hóa và Thể thao đã phối hợp với các cơ quan báo chí của tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền về ý nghĩa Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 và các hoạt động hưởng ứng. Công tác tuyên truyền trực quan được triển khai tại 3 phường trung tâm: Hoa Lư, Hà Nam và Nam Định. Sở Du lịch vận động các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch, nhà hàng, khách sạn tăng cường quảng bá, đăng ký các chương trình miễn phí hoặc giảm giá dịch vụ trong Tuần Văn hóa đại đoàn kết dân tộc, nhất là ngày 24/11.

Báo và phát thanh, truyền hình Ninh Bình đã xây dựng, phát trailer giới thiệu chương trình nghệ thuật đặc biệt; ghi hình, phát sóng chương trình biểu diễn văn hóa Hanenyeo Jeju tại Nhà hát Phạm Thị Trân; triển khai các tin, bài, phóng sự phản ánh hoạt động hưởng ứng trên báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình và nền tảng số.

Công tác chuẩn bị chương trình nghệ thuật đặc biệt tại Công viên văn hóa SunUrban City, phường Hà Nam, vào 20 giờ ngày 14/11 đang được thực hiện theo kế hoạch.

Sở Văn hóa và Thể thao đã tham mưu lựa chọn đơn vị tổ chức, hoàn thiện kịch bản, triển khai lắp đặt sân khấu, hệ thống âm thanh, ánh sáng; chương trình được tổng duyệt tối 12/11…

Công tác hậu cần, y tế, điện, an ninh trật tự, phòng cháy, chữa cháy, phân luồng giao thông và vệ sinh môi trường cũng đang được các cơ quan, đơn vị triển khai theo đúng kế hoạch.

Theo kế hoạch, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành sẽ thăm, dự và tặng quà tại các khu dân cư tiêu biểu nhân dịp Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Lãnh đạo Sở Y tế phát biểu tại hội nghị.

Lãnh đạo Báo và phát thanh, truyền hình Ninh Bình phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện các sở, ban, ngành phát biểu, góp ý về việc thực hiện các công việc cũng như tiến độ triển khai các phần việc tại đơn vị như: công tác chuẩn bị, công tác tuyên truyền, việc đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ…

Đồng chí Lê Nguyên Ngọc, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao phát biểu kết luận tại hội nghị.

Thông qua chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026, Ninh Bình hướng tới phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, lan tỏa các giá trị văn hóa tốt đẹp, tạo cơ hội để người dân tham gia sáng tạo, thụ hưởng văn hóa, đồng thời quảng bá hình ảnh văn hóa, con người và vùng đất Ninh Bình.