Rà soát tiến độ thực hiện chỉ số cải cách hành chính năm 2026

Đồng chí Trần Thanh Nhàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh quán triệt nội dung cuộc họp

Cùng dự có thành viên Tổ Công tác, Tổ giúp việc Tổ Công tác CCHC tỉnh.

Lãnh đạo Sở Nội vụ báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC 10 tháng đầu năm và giải pháp nâng cao chỉ số CCHC tỉnh Lạng Sơn năm 2026

Theo báo cáo tại cuộc họp, trong 10 tháng đầu năm 2026, công tác CCHC trên địa bàn tỉnh được triển khai đồng bộ và đạt nhiều kết quả tích cực. Toàn tỉnh đã hoàn thành 22/49 nhiệm vụ theo kế hoạch CCHC năm 2026; hoàn thành 106/188 nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao; khắc phục 72/73 hạn chế qua kiểm tra CCHC, đạt 98,63%.

Công tác cải cách tổ chức bộ máy, chế độ công vụ tiếp tục được quan tâm, trong đó đã hoàn thành phê duyệt 100% vị trí việc làm đối với công chức, viên chức. Toàn tỉnh đã hoàn thành tổ chức 31/31 lớp đào tạo, bồi dưỡng, đạt 100% kế hoạch.

Lãnh đạo Sở Tài chính phát biểu ý kiến tại cuộc họp

Cùng với đó, về công tác cải cách thủ tục hành chính, 100% trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã được đầu tư cơ bản về cơ sở vật chất, trang thiết bị; 100% thủ tục hành chính công bố trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính, kịp thời đăng tải lên Cổng thông tin điện tử của tỉnh theo quy định; 332 phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức được giải quyết kịp thời, đúng thẩm quyền.

Lĩnh vực chuyển đổi số ghi nhận nhiều chuyển biến với 21/23 mục tiêu, nhiệm vụ cơ bản hoàn thành; 100% văn bản điện tử (trừ văn bản mật) được xử lý, ký số trên môi trường điện tử; 7.547 tài khoản Trợ lý ảo công chức số xứ Lạng được cấp cho cán bộ, công chức từ tỉnh đến cơ sở...

Lãnh đạo Sở Tư pháp phát biểu ý kiến tại cuộc họp

Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ làm rõ nội dung liên quan đến các nhiệm vụ chuyển đổi số

Lãnh đạo Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh làm rõ một số nội dung liên quan đến cải cách thủ tục hành chính

Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện từng nhóm tiêu chí, tiêu chí thành phần của chỉ số CCHC; phân tích những tồn tại, hạn chế, nhất là các nhiệm vụ chưa hoàn thành, những tiêu chí có nguy cơ không đạt điểm tối đa hoặc chưa có đủ tài liệu kiểm chứng. Đồng thời, phân tích nguyên nhân, xác định trách nhiệm và đề xuất giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Đồng chí Trần Thanh Nhàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận cuộc họp

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động rà soát toàn diện các nhiệm vụ, tiêu chí, tiêu chí thành phần thuộc lĩnh vực được giao phụ trách. Đối với những nhiệm vụ chưa hoàn thành, tiêu chí còn hạn chế, cần xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm, xây dựng giải pháp khắc phục cụ thể, gắn với tiến độ và kết quả đầu ra.

Đồng chí nhấn mạnh, thời gian còn lại của năm 2026 không nhiều, do đó các cơ quan, đơn vị cần tập trung cao độ, quyết liệt triển khai những nhiệm vụ còn tồn đọng; tăng cường phối hợp, kịp thời trao đổi, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Tổ Công tác CCHC tỉnh và cơ quan thường trực tiếp tục theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị hoàn thiện hồ sơ, tài liệu kiểm chứng; thường xuyên cập nhật tiến độ, tổng hợp những vấn đề phát sinh để tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ CCHC năm 2026, góp phần cải thiện và nâng cao Chỉ số CCHC của tỉnh.