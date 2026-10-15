Rà soát tiến độ, tháo gỡ vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng

Đồng chí Nguyễn Mạnh Quân – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.

Hội nghị giám sát chuyên đề về công tác giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn

Tham gia Đoàn giám sát có đồng chí Nguyễn Đình Tùng – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch HĐND xã, Phó Trưởng đoàn giám sát; Trưởng, Phó các Ban HĐND xã; lãnh đạo phòng Hạ tầng, Nông nghiệp và Môi trường xã.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Quân – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.

Đồng chí Nguyễn Đình Tùng – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch HĐND xã, Phó Trưởng đoàn giám sát phát biểu tại hội nghị

Làm việc với Đoàn có đồng chí Nguyễn Văn Phấn – ĐUV, Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư - Hạ tầng xã; lãnh đạo và cán bộ chuyên môn Ban Quản lý Dự án đầu tư - Hạ tầng xã.

Tại buổi làm việc, Ban Quản lý dự án Đầu tư - Hạ tầng xã báo cáo kết quả thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng đối với 35 dự án trên địa bàn. Theo đó, 12 dự án đã hoàn thành giải phóng mặt bằng, 16 dự án đang triển khai và 7 dự án đang thực hiện quy chủ bản đồ. Tuy nhiên, tiến độ một số dự án còn chậm do vướng mắc trong xác minh nguồn gốc đất, lập hồ sơ bồi thường, hỗ trợ và quá trình tổ chức thực hiện.

Qua giám sát, các đại biểu ghi nhận nỗ lực của Ban Quản lý dự án Đầu tư - Hạ tầng xã trong điều kiện khối lượng công việc lớn, đồng thời đề nghị làm rõ tiến độ và nguyên nhân chậm triển khai của từng dự án, nhất là các công trình đã khởi công nhưng chưa hoàn thành. Các ý kiến tập trung vào việc xây dựng bảng tiến độ, phân công trách nhiệm cụ thể; rà soát, chuẩn hóa hồ sơ đất đai; xác minh nguyên nhân các trường hợp chưa bàn giao mặt bằng và đẩy nhanh việc giải quyết đơn thư, kiến nghị của người dân. Đặc biệt, cần có kế hoạch cụ thể trong quý IV/2026 đối với những dự án còn tồn tại, vướng mắc.

Đồng chí Nguyễn Văn Phấn – ĐUV, Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư - Hạ tầng xã trao đổi các nội dung

Đồng chí Nguyễn Văn Phấn – ĐUV, Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư - Hạ tầng xã đã giải trình những vấn đề Đoàn giám sát nêu, làm rõ khó khăn trong quá trình thực hiện và tiếp thu các ý kiến để bổ sung, hoàn thiện kế hoạch triển khai.

Kết luận buổi giám sát, đồng chí Nguyễn Mạnh Quân – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã yêu cầu Ban Quản lý dự án Đầu tư - Hạ tầng xã tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các dự án; làm rõ nguyên nhân chậm trễ và trách nhiệm của các đơn vị liên quan, đặc biệt là nhà thầu. Đồng chí đề nghị tăng cường phối hợp với các tổ công tác tại địa bàn có dự án, phát huy vai trò của cán bộ thôn trong tuyên truyền, vận động và nắm bắt tình hình nhân dân. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát tiến độ thực hiện, kịp thời báo cáo, kiến nghị những vấn đề phát sinh để có giải pháp phù hợp, bảo đảm các dự án được triển khai đúng quy định và đạt hiệu quả.