Rà soát tiến độ khám và lập sổ sức khoẻ điện tử

- Chiều 12/11, đồng chí Trần Thanh Nhàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp đánh giá tiến độ khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc và lập Sổ sức khỏe điện tử cho người dân trên địa bàn tỉnh. Cuộc họp được tổ chức trực tiếp và trực tuyến từ điểm cầu UBND tỉnh đến điểm cầu UBND các xã, phường trong toàn tỉnh.

Các đại biểu dự cuộc họp

Theo báo cáo của Sở Y tế tại cuộc họp, đến 8 giờ ngày 11/11, các xã, phường ghi nhận 553.115 người đã được khám sức khỏe, đạt 77,75%. Nếu tính thêm 74.127 người đã khám từ nguồn bảo hiểm y tế (BHYT) đang được đối soát, toàn tỉnh ước có 627.242 người đã được khám sức khoẻ, đạt 86,3%. Trong đó, xã Văn Lãng dẫn đầu với tỷ lệ khám sức khoẻ đạt 94,64%, thấp nhất là xã Hồng Phong đạt 55,36%.

Lãnh đạo Sở Y tế báo cáo tiến độ khám sức khoẻ và tạo lập Sổ sức khoẻ điện tử

Về tích hợp thẻ BHYT trên ứng dụng VNeID, đến 8 giờ ngày 11/11, toàn tỉnh có 433.949 người đã tích hợp, chiếm 50,06% dân số thường trú, xếp thứ 4 trong 34 tỉnh, thành trên cả nước. Trong đó cao nhất là xã Văn Lãng đạt 71,73%, thấp nhất là xã Lộc Bình 38,58%.

Lãnh đạo Công an tỉnh phát biểu tại cuộc họp

Thảo luận tại cuộc họp, đại diện các xã đã chia sẻ cách làm, nêu rõ những khó khăn trong rà soát danh sách, tổ chức khám cho người dân, phương án tăng cường khám sức khoẻ và tạo lập Sổ sức khoẻ điện tử cho người dân.

Cùng đó, các đại biểu đã bàn giải pháp đối soát danh sách người đã khám, xác định những trường hợp còn phải khám và nhu cầu kinh phí; bố trí thêm điểm khám lưu động, sắp xếp lịch khám phù hợp với điều kiện của từng thôn; đôn đốc doanh nghiệp, hợp tác xã tổ chức khám cho người lao động; tiếp tục huy động công an cấp xã và tổ công nghệ số cộng đồng trực tiếp hỗ trợ người dân kích hoạt tài khoản, cập nhật thông tin và thao tác trên VNeID.

Lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh phát biểu tại cuộc họp

Kết luận cuộc họp, đồng chí Trần Thanh Nhàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, yêu cầu các xã, phường tiếp tục rà soát, xây dựng lịch khám cụ thể, huy động lực lượng ở thôn, tổ dân phố vận động người dân, đồng thời đối soát danh sách để tránh trùng lặp đối tượng; phối hợp với cơ sở y tế bố trí đưa đón hoặc khám tại nhà cho người già yếu, khó đi lại và cập nhật kết quả vào Sổ sức khỏe điện tử ngay sau khi khám.

Đồng chí Trần Thanh Nhàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận cuộc họp

Đồng chí giao Sở Y tế tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc, báo cáo tiến độ hằng ngày và thể hiện tỷ lệ tích hợp trên tổng dân số và trên số người đủ điều kiện; Sở Tài chính rà soát nhu cầu kinh phí; Công an tỉnh tiếp tục đợt cao điểm, điều phối lực lượng hỗ trợ các xã thiếu nhân lực; Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ tiếp tục rà soát, đôn đốc khám cho các nhóm đối tượng thuộc phạm vi quản lý; BHXH tỉnh, Công an tỉnh và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh phối hợp cung cấp danh sách người đã khám để đối chiếu, rà soát đảm bảo đúng đối tượng, tránh trùng lặp.