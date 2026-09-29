Rà soát tiến độ, giải ngân các dự án giao thông trọng điểm

Dự cuộc họp có lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan. Cuộc họp được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với các tỉnh, thành phố đang triển khai các dự án giao thông trọng điểm.

Tham dự cuộc họp tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn có đồng chí Trần Thanh Nhàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh và đại diện các doanh nghiệp dự án trên địa bàn.

Đồng chí Trần Thanh Nhàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các đại biểu dự cuộc họp tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn

Theo báo cáo tại cuộc họp, cả nước hiện có 55/112 dự án thành phần thuộc danh mục các dự án trọng điểm ngành giao thông vận tải. Năm 2026, tổng kế hoạch vốn ngân sách nhà nước được các bộ, địa phương phân bổ cho các dự án này là 258.502 tỷ đồng, chiếm 25,5% tổng kế hoạch vốn của cả nước.

Đến hết ngày 21/9, các dự án đã giải ngân 105.257 tỷ đồng, đạt 40,7% kế hoạch, thấp hơn tỷ lệ giải ngân bình quân chung của cả nước là 52,9%. Trong đó, 42 dự án, dự án thành phần có tỷ lệ giải ngân dưới 40% (gồm 13 dự án thuộc Bộ Xây dựng, 29 dự án do địa phương làm cơ quan chủ quản). Trong số này, 18 dự án, dự án thành phần có kế hoạch hoàn thành, cơ bản hoàn thành trong năm 2026; 15 dự án có kế hoạch hoàn thành sau năm 2026; 6 dự án đang bố trí vốn cho công tác chuẩn bị đầu tư và 3 dự án bố trí vốn để thanh quyết toán, thực hiện một số hạng mục bổ sung.

Các đại biểu dự họp tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn

Nguyên nhân giải ngân chậm chủ yếu do một số dự án đang hoàn thành khối lượng đã tạm ứng từ các năm trước; một số dự án chậm tiến độ do vướng mắc về nguồn cung, giá nguyên vật liệu, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, nhân lực, thời tiết và năng lực tổ chức thực hiện của chủ đầu tư, nhà thầu. Một số dự án còn tình trạng kế hoạch vốn chưa sát khả năng thực hiện, chậm phân bổ vốn hoặc đã hết nhiệm vụ chi.

Đối với tỉnh Lạng Sơn, hiện đang triển khai 2 dự án giao thông trọng điểm gồm tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng và tuyến cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Trần Thanh Nhàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã báo cáo chi tiết tình hình thực hiện 2 dự án trên. Cụ thể, đối với dự án cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng, đến nay tuyến chính đã cơ bản hoàn thành. Hiện còn khoảng 10 hộ liên quan đến công tác GPMB. Tỉnh phấn đấu hoàn thành GPMB trước 31/10/2026.

Đồng chí Trần Thanh Nhàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp

Về tiến độ thi công, riêng quý III/2026, giá trị thực hiện đạt khoảng 1.100 tỷ đồng; lũy kế khối lượng đạt khoảng 78,15%, chậm khoảng 2,44% so với kế hoạch. Tỉnh phấn đấu hoàn thành toàn bộ tuyến cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng trước 31/12/2026.

Về giải ngân, tổng vốn được phân bổ cho dự án là 3.007 tỷ đồng. Đến ngày 30/6/2026 đã phân bổ 2.200 tỷ đồng. Đến thời điểm báo cáo, tỉnh đã giải ngân 1.562 tỷ đồng, đạt 51,97% số vốn đã phân bổ. Tỉnh phấn đấu giải ngân toàn bộ nguồn vốn được giao trong năm 2026.

Đối với dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh, Lạng Sơn thực hiện chủ yếu công tác GPMB và đã hoàn thành công tác trên đối với giai đoạn 1 dự án (52,5/121 km toàn tuyến), kinh phí đã giải ngân 872/1.128 tỷ đồng, đạt 77,5%. Đối với nguồn vốn cho dự án trong năm 2026 là 343 tỷ đồng, tỉnh đã giải ngân đạt 29% và đang tích cực triển khai các nội dung liên quan đến GPMB.

Bên cạnh đó, sau quá trình thiết kế, thi công phát sinh thêm diện tích khoảng 15,42 ha cần thực hiện GPMB. Tỉnh đang hoàn thiện các thủ tục để tiếp tục triển khai.

Đại diện các sở, ban, ngành của tỉnh tham dự cuộc họp

Kết luận cuộc họp, đồng chí Tạ Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Tài chính đề nghị các bộ, ngành liên quan cùng các địa phương cần rút kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện trên cơ sở xây dựng kế hoạch giải ngân chi tiết, cụ thể; cần xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, tập trung chỉ đạo quyết liệt, triển khai đồng bộ các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ giải ngân và tăng cường kiểm tra, đôn đốc tiến độ từng dự án để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Đồng chí đề nghị các bộ, ngành, địa phương khẩn trương rà soát toàn bộ kế hoạch vốn năm 2026, đánh giá thực chất khả năng giải ngân của từng dự án. Từ đó có sự điều chỉnh, điều hòa vốn giữa các dự án, bảo đảm nguồn vốn được sử dụng hiệu quả.

Thứ trưởng Bộ Tài chính nhấn mạnh: Thời gian để giải ngân vốn năm 2026 không còn nhiều, vì vậy, các bộ, ngành, địa phương và chủ đầu tư phải tập trung cao độ cho nhiệm vụ giải ngân; khẩn trương rà soát từng dự án, từng gói thầu, từng nội dung còn vướng mắc và chủ động giải quyết theo thẩm quyền.

Đối với các dự án giao thông trọng điểm, các đơn vị cần tăng cường phối hợp để xác định rõ nguyên nhân chậm tiến độ, chậm giải ngân và có giải pháp cụ thể cho từng dự án.