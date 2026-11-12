Rà soát tiến độ dự án trùng tu, nâng cấp Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh và Khu Tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tham dự cuộc họp có đồng chí Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng đại diện các sở, ngành liên quan.

Đồng chí Huỳnh Quốc Việt, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, các đại biểu góp ý phương án điều chỉnh, bổ sung các hạng mục công trình.

Trong đó, đối với Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh, trọng tâm là trùng tu Nhà truyền thống, xây dựng Nhà bia tưởng niệm ghi danh các anh hùng liệt sĩ, nâng cấp nhà quản trang và các công trình phụ trợ.

Đồng chí Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, góp ý phương án trùng tu, nâng cấp Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh.

Đối với Khu Tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, phương án tập trung cải tạo bãi đỗ xe, nhà dịch vụ; nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan. Đồng thời, bố trí không gian ngoại khoá, trải nghiệm phục vụ công tác giáo dục truyền thống cho học sinh và các đoàn thể.

Giám đốc Bảo tàng tỉnh Lê Minh Sơn đóng góp phương án nâng cấp Khu Tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đồng chí Huỳnh Quốc Việt, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, chỉ đạo tại cuộc họp.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ Huỳnh Quốc Việt yêu cầu các đơn vị tiếp thu ý kiến đóng góp, khẩn trương hoàn thiện phương án thiết kế, hồ sơ và giải pháp kỹ thuật; chủ động phối hợp, tháo gỡ khó khăn, bảo đảm tiến độ thực hiện.

Trong quá trình triển khai, cần đặt yêu cầu về chất lượng, tính bền vững và thẩm mỹ lên hàng đầu, đồng thời phát huy giá trị lịch sử, ý nghĩa giáo dục truyền thống và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”; phấn đấu hoàn thành các công trình trước ngày 30/4/2027./.