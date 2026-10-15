Rà soát tiến độ, đảm bảo tổ chức thành công Hội thảo quốc tế 'Cơ quan Kiểm toán tối cao trong bối cảnh mới: Tầm nhìn, Thể chế và Đổi mới'

Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa chủ trì buổi làm việc. Ảnh: M. Thúy

Dự buổi làm việc có Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Hà Thị Mỹ Dung - Trưởng Ban Tổ chức Hội thảo quốc tế; các thành viên Ban Tổ chức Hội thảo và thành viên Tổ giúp việc Ban Tổ chức theo Quyết định của Trưởng Ban Tổ chức.

Báo cáo tiến độ chuẩn bị tổ chức Hội thảo quốc tế, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế Nguyễn Bá Dũng - Phó Trưởng Ban thường trực Ban Tổ chức - cho biết, ngoài thành phần các đại biểu trong nước, đến ngày 15/10/2026, đã có 17 cơ quan Kiểm toán tối cao (SAI), 6 tổ chức quốc tế tại Việt Nam xác nhận tham dự Hội thảo.

Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Hà Thị Mỹ Dung - Trưởng Ban Tổ chức Hội thảo quốc tế phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: M. Thúy

Hiện, Chương trình tổng thể, Điều khoản tham chiếu và các tài liệu nền tảng của Hội thảo đã được xây dựng. Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo KTNN về Chương trình Hội thảo, Ban Tổ chức đã rà soát và hoàn thiện các kịch bản Hội thảo, kịch bản từng hoạt động, nội dung trình chiếu, phương án diễn giả, điều phối viên và các tài liệu phục vụ Hội thảo tương ứng.

Đến nay, Ban Tổ chức đã tiếp nhận, chọn lọc để biên tập đưa vào kỷ yếu tiếng Việt 34 bài tham luận trong nước. Đối với tham luận quốc tế, hiện đã nhận được 11/17 bài của các SAI và 3 bài của ACCA, Deloitte và KPMG.

Theo ông Nguyễn Bá Dũng, việc tiếp nhận, biên tập, biên dịch và hoàn thiện các tham luận tiếp tục được triển khai khẩn trương để bảo đảm Kỷ yếu, Sổ tay hoàn thiện, chuyển in theo tiến độ.

Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế Nguyễn Bá Dũng báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh: M. Thúy

Dự kiến, trong chuỗi các hoạt động của Hội thảo, KTNN Việt Nam sẽ tổ chức làm việc song phương với 10 SAI, gồm: Hy Lạp, Ai Cập, Ấn Độ, Lào, Azerbaijan, Iran, Malaysia, Brazil, Campuchia, Nepal. Đồng thời, tổ chức 2 Hội thảo chung theo thỏa thuận hợp tác với SAI Indonesia và Trung Quốc nhằm tăng cường tiếp xúc cấp cao, củng cố quan hệ hợp tác với các đối tác kiểm toán chủ chốt, thúc đẩy các thỏa thuận hợp tác đã ký kết, tổ chức các hội thảo chung, tọa đàm chuyên môn có tính thời sự, thiết thực đối với quá trình đổi mới và phát triển của KTNN Việt Nam. Qua đó, tạo cơ hội trao đổi chuyên sâu về các phương pháp, thông lệ quốc tế và lĩnh vực kiểm toán mới, tổng hợp kinh nghiệm quốc tế, đưa ra khuyến nghị phục vụ đổi mới phương pháp, quy trình và kỹ thuật kiểm toán, đáp ứng yêu cầu phát triển của KTNN Việt Nam trong bối cảnh mới.

Hội thảo quốc tế “Cơ quan Kiểm toán tối cao trong bối cảnh mới: Tầm nhìn, Thể chế và Đổi mới” được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị quốc gia trong sáng 27/10/2026 với 3 phiên: Khai mạc, Tham luận và Thảo luận.

Tại buổi làm việc, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Hà Thị Mỹ Dung cùng các thành viên Ban Tổ chức đã trao đổi, làm rõ các nội dung đã triển khai trong công tác hậu cần, an ninh, y tế, đón tiếp, phiên dịch, các phương án điều hành, công tác truyền thông tại Hội thảo… Bên cạnh đó, các đại biểu cũng báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Tổng Kiểm toán nhà nước những vướng mắc nhằm tháo gỡ khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện.

Các đại biểu phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: M. Thúy

Phát biểu kết luận, Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực của thành viên Ban Tổ chức trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Theo Tổng Kiểm toán nhà nước, Hội thảo quốc tế “Cơ quan Kiểm toán tối cao trong bối cảnh mới: Tầm nhìn, Thể chế và Đổi mới” là một sự kiện đặc biệt quan trọng của KTNN trong năm 2026. Thông qua Hội thảo, KTNN Việt Nam sẽ tiếp nhận được nhiều kinh nghiệm, bài học cho Ngành trong giai đoạn xây dựng Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2035, tầm nhìn 2045 cũng như sửa đổi Luật KTNN.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: M. Thúy

Tại buổi làm việc, Tổng Kiểm toán nhà nước đã cho ý kiến chỉ đạo về các nội dung còn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, đồng thời, đề nghị các thành viên Ban Tổ chức tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung rà soát kỹ các công việc, lên kế hoạch chi tiết để chủ động triển khai nhiệm vụ được giao.

Lưu ý thời gian tổ chức Hội thảo đã rất gần, khối lượng công việc rất lớn, Tổng Kiểm toán nhà nước yêu cầu Ban Tổ chức Hội thảo thường xuyên báo cáo, trao đổi để kịp thời tháo gỡ các khó khăn, đảm bảo Hội thảo quốc tế được tổ chức chu đáo, trọng thị, tiết kiệm và hiệu quả theo quy định./.