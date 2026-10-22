Rà soát tiến độ chuẩn bị kỷ niệm 195 năm thành lập tỉnh và Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên

Quang cảnh Hội nghị.

Dự Hội nghị có các đồng chí: Đỗ Thị Minh Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Loan, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện các sở, ban, ngành, địa phương và đơn vị liên quan.

Theo báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch – cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng tỉnh Thái Nguyên, Festival Trà Quốc tế – Thái Nguyên năm 2026 gồm 16 sự kiện, hoạt động.

Đồng chí Đỗ Thị Minh Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dự Hội nghị.

Các đại biểu dự Hội nghị.

Trong đó, nổi bật là chương trình kỷ niệm 195 năm thành lập tỉnh và khai mạc Festival; chương trình rước Trà khai hội, bế mạc Festival; Diễn đàn Trà Quốc tế; không gian Phố Trà, trưng bày, ẩm thực và xúc tiến đầu tư; triển lãm thành tựu hội nhập và phát triển của tỉnh; các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, quảng bá thương hiệu chè Thái Nguyên và trải nghiệm văn hóa trà tại các vùng chè.

Đến nay, công tác chuẩn bị các chương trình, sự kiện đang được các sở, ban, ngành, địa phương và đơn vị liên quan tích cực triển khai theo kế hoạch. Các kịch bản tổ chức đã được xây dựng, hoàn thiện và trình Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xem xét, thẩm định.

Đồng chí Nguyễn Thị Loan, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị.

Công tác phối hợp, rà soát cơ sở vật chất, địa điểm, trang thiết bị kỹ thuật, tuyên truyền, lễ tân, hậu cần, bảo đảm an ninh trật tự, y tế và vệ sinh môi trường được triển khai theo nhiệm vụ phân công.

Ban Tổ chức đang tập trung đôn đốc tiến độ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm các hoạt động diễn ra đồng bộ, an toàn, trang trọng và hiệu quả.

Tại cuộc họp, các sở, ban, ngành, địa phương và đơn vị liên quan báo cáo tình hình triển khai nhiệm vụ được giao, đồng thời trao đổi, đề xuất các giải pháp hoàn thiện kịch bản, tăng cường công tác phối hợp, đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị và bảo đảm các điều kiện tổ chức các sự kiện trong khuôn khổ chương trình.

Đồng chí Bùi Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Bùi Văn Lương yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương và đơn vị liên quan nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động phối hợp, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được giao; rà soát kỹ kịch bản, nội dung và các điều kiện tổ chức, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Cùng với đó, chú trọng công tác tuyên truyền, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông và các điều kiện phục vụ, góp phần tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm 195 năm thành lập tỉnh và Festival Trà Quốc tế – Thái Nguyên năm 2026.