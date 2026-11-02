Rà soát tiến độ chuẩn bị Hội thảo khoa học quốc tế 'Phát triển kinh tế và thương mại xuyên biên giới'

Hội thảo khoa học quốc tế “Phát triển kinh tế và thương mại xuyên biên giới” diễn ra trong 2 ngày 8 - 9/11/2026; chương trình chính thức được tổ chức ngày 9/11 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh. Trong khuôn khổ hội thảo có 3 phiên chuyên đề về kinh tế cửa khẩu, thương mại xuyên biên giới và không gian phát triển du lịch vùng biên. Ban Tổ chức tiếp nhận 96 báo cáo khoa học, tham luận, gồm 54 báo cáo trong nước và 42 báo cáo nước ngoài. Không gian trưng bày giới thiệu tiềm năng, lợi thế và định hướng phát triển Khu kinh tế cửa khẩu Cao Bằng dự kiến gồm 10 gian được tổ chức theo nhóm mô hình kinh tế cửa khẩu, dự án đầu tư, giải pháp công nghệ và nhóm sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ phục vụ thương mại xuyên biên giới, xuất khẩu. Đã rà soát 15 cặp doanh nghiệp Việt Nam - Trung Quốc ký biên bản ghi nhớ tại hội thảo; tổng hợp nhu cầu của 5 doanh nghiệp, hợp tác xã Việt Nam để tìm kiếm, kết nối đối tác Trung Quốc.

Các đại biểu dự cuộc họp tại điểm cầu tỉnh.

Theo báo cáo của Sở Khoa học và Công nghệ, công tác chuẩn bị hội thảo đang được các cơ quan, đơn vị phối hợp triển khai khẩn trương. Trọng tâm, gồm: xây dựng, hoàn thiện chương trình, kịch bản, tài liệu phục vụ hội thảo; tổng hợp danh sách mời hơn 500 đại biểu, trong đó, 110 đại biểu quốc tế; thực hiện thủ tục đối ngoại; chuẩn bị các phiên chuyên đề và phiên đối thoại chính sách; tổ chức kết nối doanh nghiệp, ký kết hợp tác; bố trí không gian trưng bày; chuẩn bị hội kiến, gala dinner, khảo sát thực tế; các phương án bảo đảm lễ tân, hậu cần, an ninh, trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, y tế, an toàn thực phẩm và các điều kiện kỹ thuật.

Tại cuộc họp, đại diện các sở, ngành, cơ quan, đơn vị trao đổi, rà soát tiến độ chuẩn bị nội dung, chương trình, công tác hậu cần và phương án phối hợp tổ chức hội thảo. Công tác mời, đón tiếp đại biểu, cơ sở vật chất, an ninh, y tế, chuẩn bị tham luận, phiên dịch, các phương án điều hành, công tác truyền thông tại hội thảo…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nhật Lệ phát biểu kết luận cuộc họp.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nhật Lệ yêu cầu thành viên Ban Chỉ đạo, các sở, ngành bám sát nhiệm vụ được giao, rà soát, hoàn chỉnh kế hoạch tổ chức hội thảo, xác định rõ nhiệm vụ, đơn vị phụ trách và thời hạn hoàn thành từng công việc. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Trường Đại học Thương mại, Báo Đại Đoàn Kết chuẩn bị chu đáo các điều kiện tổ chức. Các cơ quan, đơn vị chốt danh sách, số lượng đại biểu chậm nhất ngày 3/11/2026, khẩn trương hoàn tất việc phát hành giấy mời và cập nhật lịch trình các đoàn để xây dựng phương án đón tiếp, bố trí lưu trú, ăn uống, phương tiện và các điều kiện phục vụ.

Sở Khoa học và Công nghệ làm đầu mối, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kịch bản điều hành riêng phiên toàn thể và từng phiên chuyên đề. Các dự thảo thỏa thuận hợp tác, nội dung hội kiến, hội đàm và ký kết có yếu tố quốc tế sớm hoàn thiện chuyển Sở Ngoại vụ và cơ quan an ninh rà soát, thẩm định. Đồng thời, hoàn thiện phương án tổ chức không gian trưng bày, giới thiệu tiềm năng, lợi thế và sản phẩm của tỉnh.

Về công tác đón tiếp đại biểu quốc tế, yêu cầu Sở Ngoại vụ chủ động làm việc, kết nối với các cơ quan chức năng của Bộ Ngoại giao để xác nhận thành phần khách mời, phối hợp giải quyết các vấn đề liên quan đến xuất, nhập cảnh; thống nhất lịch trình khách quốc tế. Đối với các hoạt động khảo sát thực tế, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì xây dựng kế hoạch khảo sát các điểm du lịch; Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh xây dựng kế hoạch khảo sát tại khu kinh tế cửa khẩu. Các kế hoạch phải xác định cụ thể thành phần, số lượng đại biểu, địa điểm, lịch trình, phương tiện và trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân, bảo đảm công tác đón tiếp, hướng dẫn, an ninh và an toàn.

Giao Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng quy chế hội thảo; rà soát, thẩm định các nội dung về kinh phí, tham mưu phương án thực hiện theo quy định. Công an tỉnh chuẩn bị phương án bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông và phòng cháy, chữa cháy tại các địa điểm tổ chức.

Tăng cường công tác truyền thông xuyên suốt trước, trong và sau hội thảo; mời các cơ quan báo chí Trung ương, báo chí chuyên ngành và địa phương tham gia hội thảo, tạo sức lan tỏa tương xứng với quy mô, ý nghĩa của sự kiện. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị chủ động giải quyết nhiệm vụ phát sinh, kịp thời thông tin về Văn phòng UBND tỉnh để báo cáo lãnh đạo tỉnh xem xét, giải quyết.