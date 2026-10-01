Rà soát tiến độ chuẩn bị Hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại lĩnh vực nông nghiệp

Theo kế hoạch, chuỗi sự kiện tập trung vào 3 nội dung chính, gồm: lễ khánh thành Nhà máy sản xuất chế biến quế hữu cơ Xuân Quang; chương trình chính thức Hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại lĩnh vực nông nghiệp; không gian trưng bày, quảng bá sản phẩm nông nghiệp.

Các đại biểu tham dự cuộc họp.

Hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại lĩnh vực nông nghiệp dự kiến tổ chức tại Trung tâm Hội nghị phường Lào Cai, với khoảng 500 đại biểu. Thành phần dự kiến mời 11 tỉnh khu vực trung du và miền núi phía Bắc, các địa phương nằm trên hành lang kinh tế Côn Minh - Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng và đại biểu phía Trung Quốc.

Ban tổ chức đã rà soát, lựa chọn sơ bộ 4 nội dung ký kết biên bản ghi nhớ, thỏa thuận hợp tác; đồng thời rà soát các nhà đầu tư đã được cấp quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp để trao quyết định; các doanh nghiệp trong nước và Trung Quốc được mời tham luận tại hội nghị.

Cùng với hội nghị chính thức, chuỗi sự kiện còn có không gian trưng bày, quảng bá sản phẩm nông nghiệp với khoảng 85 gian hàng; tổ chức lễ khánh thành Nhà máy sản xuất chế biến quế hữu cơ Xuân Quang; hoạt động khảo sát vùng nguyên liệu các ngành hàng chủ lực.

Tại cuộc họp, các thành viên ban tổ chức đã tập trung rà soát các nhiệm vụ còn lại, nhất là nội dung chương trình, tham luận, công tác biên dịch, lễ tân, hậu cần, kỹ thuật, không gian trưng bày và công tác chuẩn bị đón đại biểu quốc tế.

Các đại biểu tham gia ý kiến tại cuộc họp.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Giàng Quốc Hưng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại lĩnh vực nông nghiệp năm 2026 ở quy mô cấp tỉnh.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nêu rõ: Đây là lần đầu Lào Cai tổ chức hội nghị chuyên đề về xúc tiến đầu tư, thương mại trong lĩnh vực nông nghiệp, vì vậy, phải được chuẩn bị bài bản, tạo dấu ấn, thể hiện tinh thần “nghĩ lớn, làm lớn”, nhưng phải bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức, lãng phí.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Giàng Quốc Hưng nhấn mạnh: Hiệu quả hội nghị phải được đo bằng kết quả cụ thể, nhất là khả năng kết nối doanh nghiệp, nhà đầu tư, thúc đẩy hợp tác, ký kết hợp đồng và mở rộng thị trường, qua đó tạo thêm giá trị cho người dân, doanh nghiệp và ngành nông nghiệp của tỉnh.

Đồng chí Giàng Quốc Hưng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận cuộc họp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Giàng Quốc Hưng yêu cầu các ngành tiếp tục rà soát, đánh giá tính khả thi, xác định rõ những ngành hàng có lợi thế, nhất là quế, chè và các sản phẩm nông nghiệp chủ lực, để tập trung xúc tiến, thu hút đầu tư. Đồng thời, tăng cường kết nối, mời gọi các doanh nghiệp Trung Quốc và các doanh nghiệp uy tín trong nước tham gia; các nội dung ký kết tại hội nghị phải cụ thể, có tính khả thi, xác định rõ đối tác và có khả năng triển khai ngay.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Giàng Quốc Hưng giao Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp thu các ý kiến tại cuộc họp, hoàn thiện chương trình, kịch bản theo hướng ngắn gọn, trọng tâm, có chiều sâu, làm rõ tiềm năng, lợi thế và các lĩnh vực ưu tiên thu hút đầu tư của Lào Cai; chủ trì tổng hợp danh sách đại biểu, phối hợp mời các bộ, ngành Trung ương, doanh nghiệp, nhà đầu tư, hợp tác xã, hiệp hội ngành hàng và các đối tác trong nước, quốc tế tham dự; tiếp tục rà soát tiềm năng, dự án để có thêm các quyết định đầu tư, ký kết hợp tác được công bố tại hội nghị.

Đồng chí đề nghị, xem xét lại thời gian tổ chức hội nghị để tạo điều kiện thuận lợi nhất kết nối với hội chợ thương mại biên giới và đón tiếp đối tác. Cùng với đó, tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền trước, trong và sau hội nghị, tập trung lan tỏa hình ảnh, tiềm năng, sản phẩm nông nghiệp và cơ hội hợp tác, đầu tư của Lào Cai, góp phần đưa hội nghị trở thành cầu nối thực chất giữa địa phương với doanh nghiệp, nhà đầu tư và các đối tác trong nước, quốc tế.