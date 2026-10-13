Rà soát tiến độ chuẩn bị Chương trình nghệ thuật chính luận đặc biệt 'Nối vòng tay lớn'

Dự Hội nghị có đồng chí Đỗ Thị Minh Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Tài chính và một số sở, ngành liên quan.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Lượng chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu tập trung trao đổi, làm rõ trách nhiệm của các cơ quan Trung ương và địa phương trong triển khai chương trình; phương án phân công nhiệm vụ, tổ chức thực hiện, bố trí và quản lý kinh phí theo quy định.

Các nội dung về dự toán nguồn kinh phí và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị được rà soát nhằm bảo đảm chương trình được tổ chức đúng quy định pháp luật, tiết kiệm, hiệu quả.

Lãnh đạo Sở Văn hóa,Thể thao và Du lịch phát biểu tại Hội nghị.

Chương trình “Nối vòng tay lớn” thuộc chuỗi chương trình “Tự hào là người Việt Nam”, do Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo, Tỉnh ủy Thái Nguyên chủ trì tổ chức.

Chương trình dự kiến diễn ra lúc 20 giờ ngày 1/11/2026 tại Sân vận động Thái Nguyên, gắn với Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026 và kỷ niệm 195 năm thành lập tỉnh. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1, Đài Truyền hình Việt Nam.

Đại biểu đóng góp ý kiến.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đỗ Thị Minh Hoa khẳng định: Tỉnh Thái Nguyên sẵn sàng phối hợp tổ chức chương trình; đề cương, kịch bản chi tiết và phương án truyền thông cơ bản đã hoàn thiện, sẵn sàng trình cấp có thẩm quyền.

Đồng chí Trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Đỗ Thị Minh Hoa phát biểu tại Hội nghị.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Lượng nhấn mạnh, đây là lần đầu tiên tỉnh Thái Nguyên tổ chức chương trình nghệ thuật cấp quốc gia, có ý nghĩa chính trị quan trọng.

Đồng chí đề nghị các cơ quan Trung ương sớm hướng dẫn, thống nhất phương án triển khai để tỉnh chủ động thực hiện các nhiệm vụ, bảo đảm tiến độ. Các sở, ngành, đơn vị liên quan chủ động phối hợp, thực hiện đầy đủ nhiệm vụ được giao, khẩn trương hoàn thiện phương án tổ chức và các điều kiện cần thiết, bảo đảm chương trình diễn ra thành công.