Rà soát tiến độ các dự án động lực phía Đông Lâm Đồng

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng Đặng Hồng Sỹ phát biểu tại buổi làm việc

Dự buổi làm việc có Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh. Buổi làm việc được kết nối trực tuyến đến phường Mũi Né và xã Tân Thành.

Tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung rà soát việc thực hiện những nhiệm vụ đã được xác định đối với các dự án: Khu đô thị thương mại, dịch vụ mới Hàm Tiến - Mũi Né (các khu I, III, IV, V); Khu Đồi Cát Bay; Khu đô thị sân bay; Khu đô thị biển Hàm Tiến - Mũi Né và Khu du lịch suối nước nóng Bưng Thị.

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh tham dự buổi làm việc

Theo báo cáo của Sở Tài chính, dự án Khu đô thị thương mại, dịch vụ mới Hàm Tiến - Mũi Né (Khu I) với quy mô 47,59 ha, đã được UBND tỉnh chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư và phê duyệt điều chỉnh phương án đấu giá. Sở Nông nghiệp và Môi trường đang rà soát hồ sơ, xây dựng giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất, phấn đấu hoàn thành trước ngày 15/10/2026.

Đối với Khu III, dự án có tổng diện tích 218,65 ha. Trong đó, 51,16 ha đã được giao cho chủ đầu tư; 51,38 ha đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng nhưng chưa giao đất; diện tích còn lại 116,11 ha đang tiếp tục thực hiện các thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Qua rà soát, công tác giải phóng mặt bằng tại dự án còn nhiều vướng mắc liên quan đến các bản án, quyết định giải quyết khiếu nại, xác định nguồn gốc đất, chính sách hỗ trợ và kinh phí bồi thường. Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh và UBND phường Mũi Né tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ, đẩy nhanh tiến độ giải quyết các trường hợp còn lại trong tháng 10/2026.

Đồng chí Võ Đức Tuấn, Phó Giám đốc Sở Tài chính báo cáo tại cuộc họp

Đối với Khu IV có diện tích 193,79 ha và Khu V có diện tích 157,14 ha, các đơn vị liên quan được giao khẩn trương thực hiện công tác kiểm đếm, đo đạc, lập và phê duyệt phương án bồi thường; đồng thời đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng Nghĩa trang Mũi Né, phục vụ công tác giải phóng mặt bằng.

Tại dự án Khu Đồi Cát Bay, Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phường Mũi Né đã xem xét 24 trường hợp với 63 ngôi mộ. UBND phường đã niêm yết công khai dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ để thực hiện di dời. UBND phường Mũi Né đang tiếp tục rà soát, hoàn chỉnh hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư cho phù hợp và gửi về Sở Tài chính, làm cơ sở tham mưu UBND tỉnh và báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đúng quy định.

Dự án Khu đô thị sân bay có diện tích 283,01 ha, tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 19.556 tỷ đồng. Sở Tài chính đang tổng hợp hồ sơ, làm cơ sở báo cáo UBND tỉnh, trong đó xem xét phương án bố trí nhà ở thương mại hoặc nhà ở xã hội phục vụ tái định cư trong phạm vi dự án.

Đồng chí Trần Tuấn Kiệt, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh báo cáo tại cuộc họp

Đối với dự án Khu đô thị biển Hàm Tiến - Mũi Né có diện tích khoảng 201,47 ha, với tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 16.693 tỷ đồng, hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư đang được tiếp tục hoàn thiện trên cơ sở ý kiến của các bộ, ngành và cơ quan liên quan.

Riêng dự án Khu du lịch suối nước nóng Bưng Thị tại xã Tân Thành, quy mô 105,17 ha, các cơ quan, đơn vị đang thực hiện thủ tục liên quan để làm cơ sở tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất. UBND xã Tân Thành đang thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đặng Hồng Sỹ phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đặng Hồng Sỹ ghi nhận những nỗ lực của UBND tỉnh, các sở, ngành và địa phương trong triển khai các dự án động lực phía Đông trong thời gian qua.

Bên cạnh đó, cũng có một số phần việc, nhiệm vụ các sở, ban, ngành, địa phương thực hiện chưa đúng tiến độ, chưa đạt yêu cầu và mốc thời gian đã đưa ra tại cuộc họp trước đó.

Các đại biểu tham dự cuộc họp

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ngành và địa phương tiếp tục rà soát tiến độ từng dự án, nhất là những nhiệm vụ đang chậm hoặc còn vướng mắc.

Đối với những nhiệm vụ đang chậm, các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan phải xác định nguyên nhân từ đâu, hướng xử lý như thế nào và cam kết thời gian hoàn thành cụ thể.

Các đại biểu tham dự cuộc họp

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đặng Hồng Sỹ yêu cầu các đơn vị cần tăng cường phối hợp, chủ động trao đổi, xử lý công việc theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Đối với những khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị cần tập trung phối hợp giải quyết, không để kéo dài làm ảnh hưởng đến tiến độ chung.