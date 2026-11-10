Rà soát tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai 3 TP.HCM

Ông Trần Minh Hiếu - Phó Chủ tịch UBND phường Tân Đông Hiệp chủ trì cuộc họp.

Theo đó, UBND phường Tân Đông Hiệp tổ chức cuộc họp rà soát tiến độ thực hiện hạng mục Khu tái định cư Tân Bình (diện tích 30 ha), đánh giá kết quả đạt được và tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai.

Theo báo cáo, dự án có 103 trường hợp bị ảnh hưởng với 230 thửa đất. Đến nay, công tác đo đạc, kiểm đếm và lập hồ sơ đã hoàn thành 103/103 trường hợp, đạt 100%.

UBND phường đã phê duyệt phương án bồi thường qua 8 đợt, với tổng kinh phí hơn 1.180 tỷ đồng. Công tác chi trả đạt hơn 1.112 tỷ đồng, tương ứng 94,23% kinh phí đã phê duyệt. Về bàn giao mặt bằng, đã có 86/103 trường hợp thực hiện, đạt tỷ lệ 83,50%.

Bên cạnh đó, công tác rà soát chính sách tái định cư được quan tâm triển khai, với 19 trường hợp đủ điều kiện xem xét bố trí nền tái định cư.

Công tác tiếp nhận, giải quyết kiến nghị của người dân cũng được chú trọng; đến nay đã tiếp nhận 53 đơn, giải quyết và trả lời 42 đơn, các trường hợp còn lại đang tiếp tục được rà soát, xử lý.

Các đơn vị có liên quan tham gia cuộc họp.

Tại cuộc họp, các đơn vị tập trung trao đổi, làm rõ những khó khăn liên quan đến nguồn gốc đất, tình trạng pháp lý nhà ở, công trình xây dựng, diện tích đất thực tế và hồ sơ bồi thường; đồng thời đề xuất giải pháp phối hợp tháo gỡ, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các thủ tục còn tồn đọng.

Thông qua cuộc họp, UBND phường Tân Đông Hiệp tiếp tục tăng cường phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, tập trung giải quyết những vấn đề còn vướng mắc trên tinh thần công khai, minh bạch, đúng quy định pháp luật; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân, góp phần tạo sự đồng thuận trong công tác giải phóng mặt bằng, sớm đưa dự án vào triển khai theo kế hoạch.