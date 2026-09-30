Rà soát thực trạng các công trình thủy lợi

Toàn thành phố Đồng Nai hiện có 254 công trình thủy lợi, gồm: 87 hồ chứa nước, 73 đập, 46 trạm bơm và 48 loại hình công trình khác. Trong đó có 8 công trình đã ngưng hoạt động, 5 công trình đang xây dựng. Tổng năng lực cấp nước cho sinh hoạt và công nghiệp của các công trình gần 338 ngàn m3/ngày. Tổng năng lực cấp phục vụ tưới sản xuất nông nghiệp hơn 37,6 ngàn hécta. Trong đó có 26 công trình lớn, 64 công trình vừa và 164 công trình nhỏ.

Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai Nguyễn Thị Cát Tiên chủ trì buổi làm việc. Ảnh: B.Nguyên

Về công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng công trình thủy lợi, giai đoạn 2021-2025, trên địa bàn thành phố đã đầu tư, sửa chữa nâng cấp 19 công trình thủy lợi với tổng mức đầu tư 1.655 tỷ đồng, góp phần tăng thêm diện tích tưới hơn 3,5 ngàn hécta, diện tích tiêu gần 5,3 ngàn hécta, cấp nước thô tăng thêm 16,85 ngàn m3/ngày đêm. Hiện nay, trên địa bàn thành phố đang triển khai thực hiện 68 dự án.

Với các công trình thủy lợi của Công ty TNHH MTV Thủy lợi Đồng Nai, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Cát Tiên yêu cầu doanh nghiệp rà soát về hồ sơ các hồ chứa nước, nhất là hồ sơ về đất đai. Bên cạnh đó, yêu cầu doanh nghiệp rà soát, đánh giá trữ lượng nước của các hồ chứa cũng như tình hình hoạt động, quy mô, nhu cầu mở rộng của các nhà máy nước sạch nông thôn gắn với các hồ chứa nước lớn trên địa bàn thành phố. Doanh nghiệp cũng cần rà soát tình hình gia cố, nạo vét, sửa chữa các hồ chứa nước; trên cơ sở đó đề xuất những dự án cấp bách vừa phục vụ thủy lợi, vừa phục vụ nước sạch cần đầu tư; đánh giá thứ tự ưu tiên của các dự án cấp bách để xây dựng lộ trình thực hiện.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Văn Thắng phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: B.Nguyên

Phó Chủ tịch UBND thành phố giao Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát lại các công trình, dự án thủy lợi do xã, phường quản lý; tập trung rà soát lại thực trạng các công trình thủy lợi, làm cơ sở để đề xuất đầu tư cho giai đoạn mới. Việc bố trí nguồn vốn đầu tư cho thủy lợi, đảm bảo an toàn hồ đập rất quan trọng vì đây là cơ sở góp phần phát triển kinh tế - xã hội của thành phố trong giai đoạn mới.