Rà soát, thúc tiến độ các dự án giao thông trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Văn Hà phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Vương Thế

Trên địa bàn thành phố đang đầu tư một số dự án kết nối như: Đường trên cao dọc quốc lộ 51 từ ngã tư Vũng Tàu đến nút giao đường Võ Nguyên Giáp với đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu; đường kết nối cầu Mã Đà từ ngã ba Bà Hào đến đường vành đai 4 - Thành phố Hồ Chí Minh; các dự án đường kết nối cầu Cát Lái, cầu Long Hưng; Dự án Nâng cấp mở rộng quốc lộ 56; các dự án kết nối với Thành phố Hồ Chí Minh (Bình Dương trước đây).

Tại cuộc họp, sau khi nghe các sở, ngành, đơn vị liên quan trao đổi thông tin về khó khăn, vướng mắc, tiến độ thực hiện các dự án và đề xuất những giải pháp tháo gỡ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Văn Hà đề nghị: Các đơn vị liên quan tiếp tục rà soát các dự án. Với đường trên cao dọc quốc lộ 51 từ ngã tư Vũng Tàu đến nút giao đường Võ Nguyên Giáp với đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu phải khẩn trương thẩm định phương án bồi thường, nguồn vốn hợp pháp cho phương án bồi thường; phối hợp với đơn vị đo đạc, lập các bước bồi thường, khảo sát và lập danh sách các hộ dân tái định cư. Song song đó phối hợp với các địa phương rà soát, lập danh sách các hộ dân, dự báo số lượng hộ dân tái định cư và báo cáo chi tiết về phương án bồi thường; dự kiến kế hoạch tiến độ của dự án khi triển khai…

Đối với đường kết nối cầu Mã Đà từ ngã ba Bà Hào đến đường Vành đai 4 - Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Xây dựng và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố đôn đốc đơn vị tư vấn rà soát, cập nhật lại khu vực. Trên cơ sở góp ý của các đơn vị, hoàn thiện thiết kế xây dựng phù hợp với hiện trạng nhằm bảo đảm an toàn giao thông và an toàn của hệ động vật trong Khu Bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai, đồng thời tiết kiệm ngân sách địa phương.

Với các dự án kết nối khu vực Bình Dương trước đây, Sở Xây dựng và các đơn vị phối hợp với các sở, ngành, địa phương giáp ranh của Thành phố Hồ Chí Minh để thống nhất nội dung thực hiện. Đối với đường kết nối cầu Cát Lái và cầu Long Hưng, các đơn vị liên quan thường xuyên thông tin với Thành phố Hồ Chí Minh nhằm đồng nhất tiến độ, hoàn thiện kịp thời với hạng muc xây dựng các cầu.