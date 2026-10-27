Rà soát thực hiện thủ tục về đất đai, môi trường và việc bảo đảm an toàn mỏ khai thác khoáng sản

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Theo Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng, tính đến ngày 30/9/2026, toàn tỉnh có 200 giấy phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường còn hiệu lực. Trong đó, có 82 giấy phép khai thác đá xây dựng, 3 giấy phép khai thác đá ốp lát, đá xây dựng, 57 giấy phép khai thác cát xây dựng, 28 giấy phép khai thác sét gạch ngói và 30 giấy phép khai thác vật liệu san lấp.

Việc rà soát được triển khai theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 18105/UBND-NNMT ngày 21/10/2026, nhằm bổ sung, cập nhật thông tin về các mỏ và khu vực khoáng sản trên địa bàn.

Sở Công Thương đề nghị UBND các xã, phường, đặc khu phối hợp liên hệ, hướng dẫn và đôn đốc các tổ chức, cá nhân được cấp phép khai thác khoáng sản thực hiện báo cáo sản lượng khai thác từ ngày 1/1 đến ngày 30/9/2026, trữ lượng còn lại được phép khai thác. Đối với các mỏ đá xây dựng, cần báo cáo cụ thể khối lượng đất tầng phủ đã khai thác và trữ lượng còn lại.

Bên cạnh đó, các đơn vị phải cập nhật tình trạng thực hiện thủ tục về đất đai, môi trường và việc bảo đảm an toàn mỏ. Đối với những mỏ đang tạm dừng hoặc chưa đưa vào khai thác, địa phương cần làm rõ nguyên nhân, các khó khăn, vướng mắc và đề xuất phương án xử lý phù hợp.

Một nội dung quan trọng khác là xác định nhu cầu vật liệu xây dựng phục vụ các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn. Các doanh nghiệp, cá nhân khai thác khoáng sản được yêu cầu báo cáo tình hình cung cấp vật liệu cho các dự án, đồng thời cập nhật tiến độ thực hiện hồ sơ, thủ tục nâng công suất khai thác để đáp ứng nhu cầu, nếu có.

Sở Công Thương yêu cầu các địa phương và đơn vị khai thác cập nhật đầy đủ thông tin theo phụ lục kèm theo, chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của số liệu báo cáo và gửi về Sở trước ngày 25/10/2026 để tổng hợp.

Việc cập nhật dữ liệu về sản lượng, trữ lượng, tình trạng hoạt động của các mỏ và khả năng cung ứng vật liệu là cơ sở để tỉnh đánh giá nguồn cung khoáng sản làm vật liệu xây dựng, nhận diện những khó khăn trong hoạt động khai thác và kịp thời đề xuất giải pháp đáp ứng nhu cầu vật liệu cho các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn.