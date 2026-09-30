Rà soát, thực hiện chặt chẽ công tác quản lý thu chi ngân sách

UBND thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo điều hành thực hiện dự toán ngân sách nhà nước, kế hoạch đầu tư công theo Quyết định số 288/QĐ-UBND ngày 16/1/2026 của UBND thành phố.

Trong đó, đề nghị cơ quan thuế, hải quan chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương tiếp tục theo dõi chặt chẽ tiến độ thu ngân sách, tập trung rà soát các khoản thu, sắc thuế chưa đạt tiến độ so với dự toán cả năm 2026 để kịp thời có giải pháp thực hiện thu hiệu quả. UBND cấp xã theo chức năng, nhiệm vụ được giao tích cực phối hợp với cơ quan thuế và các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện hiệu quả các biện pháp quản lý thu, phấn đấu hoàn thành đạt và vượt dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn cấp xã được UBND thành phố giao năm 2026.

Các ban quản lý dự án, chủ đầu tư quyết liệt đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu đạt 100% kế hoạch vốn được Thủ tướng Chính phủ giao.

Sở Tài chính khẩn trương tham mưu điều chuyển vốn từ các dự án giải ngân chậm, không có khả năng giải ngân sang các dự án có nhu cầu và khả năng giải ngân tốt. Đối với các chương trình mục tiêu quốc gia, thành phố đặt mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2026, trong đó phấn đấu hoàn thành giải ngân toàn bộ nguồn vốn giai đoạn 2021 - 2025 chuyển sang năm 2026 trước ngày 15/12/2026.