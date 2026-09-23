Rà soát, thúc đẩy di dời 53 cơ sở sản xuất gây ô nhiễm

Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội đã ban hành Văn bản số 1898/SNNMT-TKĐĐ&ĐĐBĐ ngày 12-2-2026, hướng dẫn UBND các xã, phường rà soát danh mục cơ sở phải di dời theo Quyết định số 3952/QĐ-UBND ngày 8-8-2023 của UBND thành phố và Nghị quyết số 487/NQ-HĐND của HĐND thành phố. Các chủ cơ sở được yêu cầu chủ động xây dựng phương án di dời; đồng thời, không gia hạn thời hạn sử dụng đất đối với các khu đất thuộc danh mục đề xuất di dời.

Trên cơ sở kết quả rà soát, ngày 6-3-2026, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội ban hành Văn bản số 2408/SNNMT-QLMT, yêu cầu thực hiện di dời đối với 53 cơ sở sản xuất công nghiệp nằm trong khu đô thị, khu dân cư tập trung. Trong đó, có 28 cơ sở thuộc khu vực nội thành và 25 cơ sở tại khu vực ngoại thành. Các cơ sở được phân nhóm để áp dụng giải pháp phù hợp. Với cơ sở gây ô nhiễm nghiêm trọng, thành phố yêu cầu đóng cửa, di dời ngay; cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm phải khắc phục, giảm thiểu ô nhiễm và thực hiện di dời theo lộ trình. Đối với cơ sở tự nguyện di dời để đổi mới công nghệ, mở rộng sản xuất, thành phố nghiên cứu chính sách hỗ trợ phù hợp.

Để tăng cường kiểm tra, giám sát, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã thành lập đoàn kiểm tra theo Quyết định số 578/QĐ-SNNMT ngày 13-3-2026, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đất đai, môi trường đối với 7 cơ sở sản xuất trên địa bàn thành phố. Qua đó, góp phần từng bước xử lý các điểm nghẽn về ô nhiễm môi trường, nhất là ô nhiễm không khí trong khu vực đô thị và khu dân cư.