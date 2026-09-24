Rà soát thông tin thuê bao để tránh khóa tài khoản VNeID từ ngày 28/9/2026

Theo Nghị định số 320/2026/NĐ-CP ngày 13/8/2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 69/2024/NĐ-CP về định danh và xác thực điện tử, từ ngày 28/9/2026, hệ thống định danh và xác thực điện tử sẽ tự động khóa, mở khóa tài khoản định danh điện tử của công dân khi căn cước điện tử của công dân bị khóa hoặc được mở khóa.

Đáng chú ý, hệ thống cũng tự động khóa tài khoản định danh điện tử của công dân khi số thuê bao di động được sử dụng để đăng ký tài khoản định danh điện tử đã thay đổi và không chính chủ. Quy định này được nêu tại khoản 1 Điều 8 Nghị định số 320/2026/NĐ-CP, sửa đổi khoản 1 Điều 15 Nghị định số 69/2024/NĐ-CP.

Như vậy, từ ngày 28/9, tài khoản định danh điện tử của công dân Việt Nam có thể bị khóa trong hai trường hợp: căn cước điện tử bị khóa; hoặc số thuê bao di động sử dụng để đăng ký tài khoản đã thay đổi và không chính chủ.

Quy định mới đặt ra yêu cầu người dân chủ động kiểm tra thông tin thuê bao đang sử dụng để đăng ký tài khoản định danh điện tử, nhất là những trường hợp đã thay đổi số điện thoại nhưng chưa cập nhật; đang sử dụng số thuê bao do người khác hoặc cơ quan, tổ chức đứng tên; hoặc thông tin đăng ký thuê bao không trùng khớp với thông tin của người sử dụng.

Để hạn chế nguy cơ tài khoản định danh điện tử bị khóa, người dân cần kiểm tra thông tin thuê bao di động đang đứng tên mình, bảo đảm các thông tin đăng ký với nhà mạng chính xác, thống nhất với thông tin định danh.

Đối với trường hợp đang sử dụng thuê bao chưa chính chủ hoặc thông tin thuê bao có sai lệch, người dân cần liên hệ nhà mạng để được hướng dẫn cập nhật, chuẩn hóa thông tin theo quy định. Trường hợp đã thay đổi số điện thoại, cần thực hiện cập nhật số thuê bao sử dụng để đăng ký tài khoản định danh điện tử theo hướng dẫn của cơ quan quản lý.

Nghị định số 320/2026/NĐ-CP cũng quy định việc cập nhật, chia sẻ, khai thác thông tin, giấy tờ trong hệ thống định danh và xác thực điện tử. Khi thông tin, giấy tờ trên Ứng dụng định danh quốc gia có thay đổi, cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp giấy tờ phải thực hiện cập nhật ngay; trường hợp khách quan chưa thể thực hiện tại thời điểm phát sinh thay đổi thì thời gian cập nhật không quá 24 giờ kể từ thời điểm phát sinh dữ liệu cập nhật.

Theo quy định, chủ thể danh tính điện tử có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin, giấy tờ đề nghị tích hợp; bảo vệ tài khoản, danh tính điện tử và tuân thủ các quy định về an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Khi phát hiện thông tin, dữ liệu trên Ứng dụng định danh quốc gia còn thiếu hoặc có sai lệch, người dân cần kịp thời phản ánh, kiến nghị đến cơ quan có thẩm quyền để được xem xét, xử lý theo quy định.

Đối với tài khoản định danh điện tử của cơ quan, tổ chức, Nghị định 320/2026/NĐ-CP cũng bổ sung các trường hợp hệ thống tự động ghi nhận, kiểm tra, xác thực và khóa tài khoản. Trong đó, tài khoản có thể bị khóa khi tổ chức yêu cầu khóa; vi phạm thỏa thuận sử dụng Ứng dụng định danh quốc gia; bị giải thể, phá sản, tạm dừng hoặc chấm dứt hoạt động; hoặc người đứng tên đăng ký tài khoản có quyết định thi hành án của cơ quan có thẩm quyền.

Việc rà soát, chuẩn hóa thông tin thuê bao trước thời điểm quy định mới có hiệu lực sẽ góp phần bảo đảm tài khoản định danh điện tử được duy trì, phục vụ người dân trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công và các giao dịch điện tử trên môi trường số.